شرطة دبي تستعرض منظومة من الخدمات الذكية في "سوق السفر العربي"

دبي في 15 سبتمبر/ وام / تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، لليوم الثاني من فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026 المقام في مركز دبي التجاري العالمي، استعراض خدماتها ومبادراتها النوعية في القطاع الأمني السياحي، والتعريف بأبرز خدماتها الذكية ودورها في تعزيز أمن وسلامة السياح وتوفير تجربة سياحية آمنة ومتميزة.

وتعرض شرطة دبي عبر منصتها في المعرض منظومة من الخدمات الأمنية والذكية، من بينها نظام المفقودات والمعثورات، الذي يعتمد على الربط التكاملي والذكي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، بما يسهم في اختصار الوقت على المتعاملين وتسهيل إجراءات تسليم وتسلم المعثورات.

ويتيح النظام للمتعاملين تسليم المعثورات إلى أقرب نقطة، سواء في مراكز الشرطة أو الجهات الحكومية أو المراكز التجارية أو الفنادق أو الوجهات الترفيهية وغيرها من الجهات الشريكة في نظام المفقودات والمعثورات الذكي، بما يسهل تقديم الخدمة ويسهم في إيصال المعثورات إلى أصحابها.

كما تستعرض المنصة برنامج الخصومات والعروض "إسعاد"، الذي يقدم خصومات ومزايا لحاملي بطاقة إسعاد في 10 قطاعات تشمل السياحة والسفر، والمطاعم والمنتزهات الترفيهية، والتسوق الإلكتروني، والمجمعات التجارية وقطاع التجزئة، والصحة والرياضة، والسكن، والأسرة، والتعليم، والسيارات، والقطاع العام.

وتعرض شرطة دبي خلال مشاركتها أربعاً من دورياتها الأمنية السياحية الفارهة، من بينها دورية «بنتلي بنتايجا أزور»، التي تتميز بمحرك ينتج قوة 542 حصاناً، إلى جانب دورية مرسيدس "GT 63 AMG" المزودة بعدد من التقنيات والأنظمة الحديثة.

كما تستعرض سيارة "لوتس إيميا – إس" الكهربائية بالكامل، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية الكهربائية، ويولد محركها قوة 603 أحصنة، وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومتراً في الساعة، فيما يصل مداها إلى 600 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

وتتميز السيارة بتقنيات القيادة الذاتية والشاشات الرقمية المتقدمة وأنظمة الترفيه التفاعلية وغيرها من الخصائص التقنية الحديثة التي تسهم في دعم كفاءة الأداء الشرطي في المناطق السياحية، إلى جانب عرض سيارة فارهة من طراز "أودي R8".

وتأتي مشاركة شرطة دبي السنوية في المعرض في إطار حرصها على الحضور في المحافل والمعارض الدولية المتخصصة في قطاعي السفر والسياحة، والتواصل المباشر مع الزوار والمتخصصين وممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم، والتعريف بمنظومة الخدمات الأمنية والذكية التي توفرها الإمارة للسياح، وإبراز دور التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في دعم منظومة الأمن السياحي.

وتواصل شرطة دبي خلال أيام المعرض تقديم محاضرات توعوية للزوار في مجال الأمن السياحي، للتعريف بمفهوم الأمن السياحي وأهمية الإجراءات والخدمات التي تسهم في توفير تجربة آمنة ومريحة للسائح، إلى جانب التعريف بخدمات مركز الشرطة الذكي، ونظام المفقودات والمعثورات، ومنصة "e-Crime"، ومنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية.