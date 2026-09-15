نهيان بن مبارك يزور جناح طيران الإمارات في سوق السفر.. والناقلة توسع شراكاتها العالمية بـ11 اتفاقية جديدة

دبي في 15 سبتمبر/ وام / زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، جناح طيران الإمارات خلال اليوم الثاني من معرض سوق السفر العربي، حيث اطّلع على منتجات الناقلة، واستمع إلى شرح حول أحدث ابتكارات المقصورات والتحسينات التي أدخلتها الناقلة على تجربة المسافرين.

ووقعت طيران الإمارات 11 اتفاقية شراكة خلال اليوم الثاني، لتعزيز تعاونها مع سبع وجهات، وفتح آفاق جديدة أمام شرائح مختلفة من العملاء ودعم نموها عبر شبكة الناقلة العالمية، إلى جانب توسيع اتفاقيات الربط الجوي والمشاركة بالرمز مع ناقلات شريكة، بما يعزز مستويات التعاون ويفتح مزيداً من فرص السفر والربط أمام العملاء.

وجددت طيران الإمارات وهيئة ترويج السياحة في سريلانكا شراكتهما، امتداداً للتعاون الذي بدأ بين الجانبين في عام 2022.

وبموجب الاتفاقية، ستواصل طيران الإمارات الاستفادة من شبكتها التي تضم نحو 140 وجهة للترويج لسريلانكا أمام جمهور عالمي ودعم نمو أعداد الزوار إليها.

واستقبلت سريلانكا أكثر من 2.3 مليون سائح دولي خلال العام الماضي، بزيادة 15.1% مقارنة بمليوني سائح في العام السابق.

كما وقعت طيران الإمارات وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أعداد الزوار وتنشيط حركة السفر إلى الإمارة من أسواق مختارة ضمن شبكة الناقلة العالمية.

وسيتعاون الجانبان لاستكشاف فرص تنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية في أسواق مختارة، تشمل حملات تسويقية وإعلانية مشتركة، وبرامج رحلات تعريفية مخصصة لشركاء قطاع السفر ووسائل الإعلام.

وستدعم الهيئة هذه الزيارات من خلال تنظيم تجارب مختارة، تتيح للمشاركين التعرّف على أبرز المقومات التي تميّز رأس الخيمة كوجهة سياحية، إلى جانب تنفيذ حملات تستهدف عدة أسواق رئيسية لرأس الخيمة.

كما سيبحث الطرفان تطوير منتجات وباقات مخصصة لعملاء طيران الإمارات والترويج لها مباشرة من خلال منصة "تجربة دبي"على الموقع الإلكتروني للناقلة، إلى جانب تقديم حوافز لمنظمي الرحلات وشركاء قطاع السفر.

ووقعت طيران الإمارات وهيئة السياحة الوطنية اليابانية مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز الترويج السياحي وتشجيع حركة السفر بين اليابان ودبي ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع.

وتواصل طيران الإمارات استثماراتها في السوق اليابانية من خلال رحلات مباشرة إلى ناريتا وهانيدا وكانساي، ومن المتوقع أن يصل عدد رحلاتها إلى 28 رحلة أسبوعياً بحلول أكتوبر 2026.

وتهدف الشراكة الجديدة إلى تسليط الضوء على اليابان كوجهة سياحية، وتلبية الطلب المتنامي على السفر، وتعميق الروابط بين المنطقتين.

وجددت طيران الإمارات ومؤسسة المالديف للتسويق والعلاقات العامة شراكتهما لدعم نمو السياحة الوافدة إلى المالديف من مختلف أنحاء شبكة الناقلة العالمية.

وارتفعت أعداد القادمين جواً إلى المالديف بنحو 10% خلال العام الماضي لتصل إلى 2.25 مليون زائر، وفقاً لتقرير إحصاءات السياحة لعام 2025 الصادر عن وزارة السياحة والبيئة.

وأسهمت طيران الإمارات في دعم هذا النمو من خلال شبكتها التي تضم نحو 140 وجهة.

ووقعت طيران الإمارات أيضاً مذكرة اتفاق مع إدارة رعاية العمال في الخارج في الفلبين لتعزيز الدعم المقدم للعمال الفلبينيين في الخارج وأسرهم.

ووقّعت القيادة العامة لشرطة الشارقة وطيران الإمارات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعارف، وتقديم مزايا وخدمات تفضيلية تسهم في الارتقاء بجودة حياة منتسبي القيادة.

وتشمل المذكرة تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الخبرات والتجارب المؤسسية لدى الطرفين، ودعم المبادرات التي تحقق قيمة مضافة للموظفين، بما يعزز كفاءة الأداء ويسهم في تطوير بيئة العمل وترسيخ شراكة فاعلة تحقق تطلعات الجانبين.

وشهد مراسم التوقيع سعادة اللواء الدكتور علي أحمد بو الزود، مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والسيد عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بطيران الإمارات، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.

كما تعمل طيران الإمارات ومجموعة ديرتور على توسيع شراكتهما طويلة الأمد في أوروبا.

وستعزز الاتفاقية التعاون على مستوى المجموعة، وتوسع إتاحة منتجات طيران الإمارات عبر قنوات مبيعات "ديرتور"، وتسرّع اعتماد قدرات التوزيع الجديدة، بما يوفر للعملاء محتوى أوسع وخيارات محسنة للحجز.

ووقعت طيران الإمارات شراكات استراتيجية مع هيئة السياحة في بولونيا "Bologna Welcome" وهيئة السياحة في بارما " Parma Welcome" للترويج لمنطقة إميليا رومانيا الإيطالية أمام المسافرين الدوليين.

كما وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع "سيسالبينا تورز"، إحدى أبرز شركات إدارة السفر في إيطاليا، لتعزيز دورها في حركة سفر أطقم القطاع البحري، التي تعد من أكثر قطاعات السفر تخصصاً.

كما وقعت الخطوط الجوية الكويتية وطيران الإمارات مذكرة تفاهم لتوسيع شراكة الإنترلاين الحالية وتحويلها إلى اتفاقية متبادلة للمشاركة بالرمز.

وبموجب الترتيبات الجديدة، سيتمكن عملاء الخطوط الجوية الكويتية من الوصول إلى مجموعة أوسع من الوجهات عبر شبكة طيران الإمارات عبر دبي، مع إمكانية حجز الرحلات متعددة القطاعات على تذكرة واحدة وشحن الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية فيما سيستفيد عملاء طيران الإمارات من خدمات وشبكة الخطوط الجوية الكويتية، بما يوفر للطرفين نطاقاً أوسع من خيارات السفر والربط الجوي.