"كهرباء ومياه دبي" تنظم يوما لكبار المواطنين بمشاركة 30 موظفاً

دبي في 15 سبتمبر /وام/ نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، فعالية مجتمعية بعنوان "يوم مع كبار المواطنين"، بهدف توطيد التواصل بين الأجيال، وترسيخ قيم الاحترام والتقدير لكبار المواطنين، وتسليط الضوء على دورهم المحوري في مسيرة البناء والتنمية، إضافة إلى دعم استدامة الموروث الثقافي ونقله إلى الأجيال الجديدة.

وقدم 30 موظفاً وموظفة من أعضاء مجلس شباب الهيئة جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية ومجتمعية ورياضية ومسابقات ثقافية وتراثية، أسهمت في إسعاد أعضاء مركز البرشاء المجتمعي من كبار المواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم.

وأتاحت الفعاليات لكبار المواطنين مشاركة خبراتهم وتجاربهم الحياتية وعززت شعورهم بالتقدير لمكانتهم ودورهم الفاعل في المجتمع.

وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة، إن تنظيم الفعالية يأتي في إطار مبادرات عام الأسرة، وتجسيداً لجهود الهيئة في ترسيخ التماسك والترابط الأسري والمسؤولية المجتمعية، والحرص على إتاحة المجال لكبار المواطنين لمواصلة العطاء ومشاركة خبراتهم وتجاربهم الحياتية التي أسهمت في مسيرة التنمية والازدهار.

واشتملت الفعاليات على جلسة حوارية حول أهمية الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية لضمان الترابط المجتمعي، إلى جانب ورشة تفاعلية لتنمية الجانب الإبداعي لدى المشاركين وتعريفهم بالموروث والحرف التقليدية وطريقة استخدام الذهب العربي في صناعة إكسسوارات الهاتف.

وشارك كبار المواطنين والشباب في مباراة كرة قدم ضمن أجواء حماسية، تبعها فقرة تثقيفية مبسطة حول أهمية الرياضة والنشاط البدني.