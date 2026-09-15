انطلاق فعاليات "جيسيك جلوبال 2026" للأمن السيبراني في دبي غدا

دبي في 15 سبتمبر / وام / تنطلق غداً في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمعرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات "جيسيك جلوبال 2026"، الحدث الأكبر للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتستمر الفعاليات حتى 18 سبتمبر بمشاركة ممثلين من 182 دولة، تحت شعار "سايبر فيرست: النظام الرقمي الجديد"، حيث يستضيف الحدث مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، وبدعم من وزارة الداخلية وشرطة دبي، ليمثل نقطة التقاء عالمية لمواجهة تنامي تحديات الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية.

وتشهد هذه الدورة إطلاق قمة "سايبر فيرست العالمية" كأبرز الإضافات الجديدة، لتجمع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية والجهات الوطنية لتعزيز الترابط بين الأمن السيبراني والاستقرار الاقتصادي والسيادة التكنولوجية.

ويشارك في الحدث نخبة من القيادات البارزة، يتقدمهم سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني بدبي الرقمية، إلى جانب سوبرا كوماراسوامي، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة "فيزا"، وأليكس أتوماليل، كبير مسؤولي أمن المعلومات العالمي في "أندر آرمور"، ورولاند ديلروي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في "آيكيدو سيكيوريتي".

ويسلط المؤتمر الضوء على تصاعد الجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي باتت تشكل 60% من حملات برمجيات الابتزاز، فضلاً عن تقنيات التزييف العميق التي تمثل خُمس محاولات الاحتيال البيومتري، وهو ما ستناقشه جلسة رئيسية بمشاركة الممثل المرشح لجائزة "إيمي" أربع مرات مايكل كيلي.

وتستعرض الفعاليات التقنيات الناشئة في الحوسبة الكمومية وأنظمة التحكم الصناعي، مع التركيز على القدرات السيادية، وحماية البيانات الوطنية، وتأمين بيئات الحوسبة السحابية استعداداً لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمومية.

ويتضمن البرنامج تنظيم "تحدي دبي السيبراني" تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، واجتماع "مجلس مدراء أمن المعلومات التنفيذيين" الذي يضم أكثر من 250 قائداً في جلسات مغلقة.

وتهدف الفعاليات في مجملها إلى تمكين الكوادر البشرية عبر برامج مخصصة للمرأة والشركات الناشئة والإرشاد والتوجيه، لتسريع التحول نحو المرونة الشاملة وتأكيد مكانة دبي كمركز دولي رائد للابتكار والتعاون في مجالات الأمن الرقمي.