"أم القيوين الثقافي" يحتفي بيوم المرأة الإماراتية بملتقى "صانعة الأثر"

أم القيوين في 15 سبتمبر / وام / نظم مركز أم القيوين الثقافي، احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، ملتقى "المرأة الإماراتية صانعة الأثر"، لتسليط الضوء على الإنجازات والبصمات المتميزة لبنات الوطن في مختلف المجالات.

وشهد الحدث حضور سعادة عائشة راشد اليتيم وسعادة منى راشد طحنون، عضوتا المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب نخبة من القيادات والكوادر النسائية في الإمارة.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية استعرضت تجارب مهنية ومجتمعية ملهمة، بمشاركة الرائد الدكتورة شذى ناصر المعلا، مدير فرع البرامج المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، والدكتورة وعد غانم الصقال، مدير المكتب التنسيقي ومدير الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالإضافة إلى رائدة الأعمال شيخة خالد الخرجي، مؤسس شركة "رينكز بستيجر للضيافة".

وناقشت المتحدثات خلال الجلسة أبرز محطات النجاح والتحديات التي واجهنها، وقدمن رسائل تحفيزية تؤكد على أهمية الطموح والمثابرة لصناعة أثر مستدام.

وصاحب الملتقى سلسلة فعاليات ومعارض عكست الإبداع النسائي والموروث الوطني، شملت معرضاً للحرف والمجسمات التقليدية، ومعرضاً للأسر المنتجة استمر ثلاثة أيام بمشاركة 10 أسر بالتعاون مع مكتب وزارة تمكين المجتمع في أم القيوين.

كما برزت مشاركات فنية مبتكرة؛ حيث قدمت الفنانة الإماراتية آمنة الفرض تجربة دمجت فن لف الورق بالذكاء الاصطناعي للتوعية بمرض السرطان، وعرضت مجموعة دمى يدوية أدخلتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فيما عرضت الفنانة هنادي أحمد، مصممة الدمى التراثية المتحركة، مشروعها لابتكار دمى تجسد الهوية الإماراتية باستخدام تقنيات إعادة التدوير.

واختتم الحدث بتكريم المشاركات تقديراً لعطائهن ودورهن الفاعل في خدمة المجتمع.