منتزه مليحة الوطني يفوز بلقب "أفضل منتزه وطني في الشرق الأوسط 2026"

الشارقة في 15 سبتمبر/ وام / حصد منتزه مليحة الوطني جائزة "أفضل منتزه وطني في الشرق الأوسط لعام 2026" ضمن فعاليات الدورة الـ 33 من جوائز السفر العالمية تقديراً لما يقدمه المنتزه من مزيج فريد يجمع بين الإرث الأثري والمناظر الطبيعية الخلابة والسياحة البيئية والتجارب الاستكشافية التي تأخذ الزوار في رحلة غامرة في قلب الصحراء.

جاء هذا الفوز في فئة شديدة التنافسية وسط منافسة قوية مع أربعة منتزهات أخرى فقط في المنطقة ضمتها القائمة القصيرة للجائزة ليؤكد التزام منتزه مليحة الوطني الراسخ بالحفاظ على الإرث الأثري الغني للمنطقة مع تقديمه في الوقت ذاته تجارب سياحية بيئية وتعليمية بمستوى عالمي حيث تُعد جوائز السفر العالمية التي انطلقت عام 1993 مرجعاً معتمداً للتميز في قطاعات السفر والسياحة والضيافة على مستوى العالم.

وقال عمر آل علي مدير مليحة والمشاريع الإستراتيجية: نفخر بحصد هذا التكريم الذي يُعد محطة مهمة في مسيرة منتزه مليحة الوطني ويأتي ثمرة للدعم الذي لمسناه من زوارنا وشركائنا ومجتمعنا، فمليحة وجهة يلتقي فيها التاريخ بالطبيعة والاكتشاف وسنواصل السعي لتقديم تجارب تُقرّب الناس أكثر من هذا المكان الاستثنائي وتُطلع زوارنا من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم على عمق إرث الشارقة.

وتعزز هذه الجائزة دور منتزه مليحة الوطني في دعم السياحة المسؤولة والتعلّم القائم على التجارب في الشارقة فمن خلال برنامجه المتنوع الذي يشمل الاستكشاف الأثري وتجارب الفلك وورش العمل التعليمية والأنشطة الصحراوية وخدمات الضيافة يواصل المنتزه فتح آفاق جديدة أمام زواره من مختلف الأعمار للتفاعل مع ماضي المنطقة وحاضرها وبيئتها الطبيعية.

ويأتي هذا الفوز بعد دعم جماهيري مستمر إذ ظل باب التصويت مفتوحاً أمام الجمهور والمتخصصين في قطاع السفر على حد سواء حتى 31 يوليو 2026 وكان منتزه مليحة الوطني الممثل الوحيد لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفئة.