"محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" تطلق مجموعة من الإصدارات في "معرض أبوظبي للكتاب"

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام / أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مجموعة من إصداراتها الجديدة في عدة مجالات أدبية، والتي تضمَّنت الرواية والنقد الأدبي وأدب الطفل ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 35 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026.

وتأتي هذه الإصدارات في إطار سعي المؤسَّسة المستمر نحو تعزيز اللغة العربية وإثراء المكتبة العربية بمختلف مجالات الإنتاج الفكري، بما يعزز حركة الكتابة والنشر في المنطقة العربية، ويتيح للباحثين والمهتمين نطاقاً واسعاً من المراجع النوعية، إضافة إلى تشجيع القراءة لدى مختلف فئات المجتمع وترسيخها عادة يومية.

وشملت الإصدارات رواية "الهَاجِرة" لمؤلفتها أسيل العزازمة و كتاب "أرى ما أريد: الاتساق والانسجام في الخطاب الشعري العربي – محمود درويش نموذجاً" من تأليف هبة فوزان خلّاف، وكتاب: "أقنعة الذات في الرواية الإماراتية المعاصرة: قراءة تفكيكية في نماذج مختارة" لمؤلفه الدكتور ليث سعيد الرواجفة وكتاب "شعرية الحضور والغياب في الشعر الإماراتي المعاصر: قراءة تفكيكية في نماذج مختارة" للدكتورة أسماء رأفت عليان.

وعلى صعيد أدب الطفل، ضمَّت الإصدارات مجموعة أعمال متميزة وملهمة، منها قصة "عندما صمتت الألوان" من تأليف ورسوم أحمد البهلولي، و"كعكة بلا حساب" من تأليف مريم جمعة ورسوم عائشة بنت خليفة، و"نصف ليمونة"، من تأليف لطيفة الكتبي ورسوم أسماء عوض، و"صياد العجائب"، من تأليف هند الخوري ورسوم خديجة الموسوي.

وتقدِّم هذه الأعمال للأطفال تجربة بصرية وفكرية مهمة تسهم في بناء شخصياتهم وتطوير منظورهم بأسلوب شيّق وتفاعلي.

وأكد سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب أن مشاركة المؤسَّسة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها في أبرز المحافل والفعاليات المحلية والدولية المعنية بتنمية المعرفة ودعم مسارات إنتاجها ونشرها.

وقال سعادته إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يمثل إرثاً حضارياً ممتداً من زمن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، ونفخر بأن نكون شركاء في الحفاظ عليه ودعم استمراره من خلال إثرائه كل عام بفعاليات ومبادرات ومنتجات جديدة ومبتكرة تسهم في تمكين المجتمع، ولا سيما الجيل الشاب، وتشجيعهم للانخراط في مختلف مسارات الإبداع الفكري والابتكار المعرفي.