أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية وجامعة الأمن العام الصينية يبحثان التعاون المشترك

ليانيونقانغ- الصين في 15 سبتمبر/ وام / بحث وفد من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية على هامش مشاركته في منتدى التعاون العالمي للأمن العام 2026، الذي عقد في مدينة ليانيونقانغ بجمهورية الصين الشعبية تعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والشرطية وتوسيع مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة والاطلاع على المناهج والأساليب الحديثة في التعليم الشرطي والتدريب التخصصي بما يسهم في تطوير قدرات المنتسبين ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة.

وخلال لقاء الوفد الذى يرأسه العميد حميد عبدالله سالم محمد المشرخ مدير إدارة التدريب بالسيد ليو دونغهوا نائب رئيس جامعة الأمن العام الشعبية الصينية اطلع وفد الأكاديمية على جوانب من تجربة جامعة الأمن العام الشعبية الصينية في مجال التعليم والتدريب الشرطي والأمني فيما استعرض الوفد توجهات أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية وجهودها في تطوير منظومتها التعليمية والتدريبية وربط البرامج الأكاديمية والتخصصية باحتياجات العمل الشرطي والأمني والاستفادة من الشراكات والتجارب الدولية في تعزيز جودة مخرجات التعليم والتدريب.

وأكد العميد حميد المشرخ أن مشاركة الأكاديمية في المحافل والمنتديات الدولية المتخصصة تعكس حرصها على تعزيز حضورها الأكاديمي والمهني وبناء جسور التواصل مع المؤسسات النظيرة حول العالم بما يتيح فرصا أوسع لتبادل المعرفة والخبرات ومواكبة المستجدات في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي الشرطي والأمني.

وفي ختام اللقاء جرى تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين تأكيدا على علاقات التواصل والتعاون والرغبة المشتركة في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التعليم والتدريب الشرطي ويدعم مسارات التعاون الأكاديمي والمهني بين الجانبين.

وضم وفد الأكاديمية كلا من العقيد عبيد عبدالرحمن سيف العسم السويدي مدير إدارة الرماية والعمليات والرائد الدكتور سيف أحمد سيف خلف الزعابي رئيس قسم تعليم الدراسات العليا.