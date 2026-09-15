"خليفة التربوية": أبوظبي الدولي للكتاب جسر للتواصل الحضاري مع العالم

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام / أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية إحدى مؤسسات "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، أهمية دور ورسالة معرض أبوظبي الدولي للكتاب والذي يعتبر أحد المعارض العالمية البارزة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية وذلك نظراً لما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام ورعاية للشأن الثقافي باعتباره أحد الجسور الحضارية البارزة التي تعزز التواصل بين الشعوب على اختلاف ثقافتها وتنوعها العرقي في مختلف أرجاء العالم.

وقال حميد الهوتي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية إن الجائزة وهي تشارك في هذا المعرض الدولي البارز فإنها تنظر إليه باعتباره منصة ومنارة علمية للإبداع الفكري والإشعاع الحضاري وفي هذه الدورة العشرين لجائزة خليفة التربوية نعرض 10 مجالات موزعة على 18 فئة تغطي المستويات المحلية والعربية والدولية، ويعتبر المعرض ركيزة أساسية للوصول إلى المرشحين المحتملين لهذه الدورة التي يستمر قبول الطلبات فيها حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح أن المجالات المطروحة تتضمن مجالات متخصصة في التأليف التربوي للطفل وكذلك مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر وهو أحد المجالات البارزة المطروحة على المستوى الدولي بالإضافة إلى مجالات أخرى من بينها الإبداع في تدريس اللغة العربية وكذلك فئة الأسرة الإماراتية المتميزة التي قدمت اسهامات بارزة في رعاية وتمكين أبنائها تعليمياً وتربوياً ورسخت لديهم الهوية الوطنية ودفعت بهم إلى منصات التتويج، كذلك يتم التعريف في جناح الجائزة لمجالات أخرى من بينها الأستاذ الجامعي المتميز، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة والذي يتضمن فئة متخصصة عن الذكاء الاصطناعي طرحت لأول مرة في هذه الدورة الحالية.