الرئيس التنفيذي للتسويق بـ"طيران الإمارات": الحفاظ على صدارتنا العالمية تحدٍ يومي

دبي في 15 سبتمبر / وام / أكد بطرس بطرس، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة طيران الإمارات، أن المكانة العالمية المرموقة التي رسّختها الناقلة جاءت ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، قامت على بناء تجربة متكاملة للمسافر، وترسيخ الثقة بالعلامة التجارية، والاستثمار المتواصل في الابتكار والتميز، بما يعكس طموحات دبي وحضورها المتنامي على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن الحفاظ على الصدارة أصبح تحدياً يومياً في ظل المنافسة المتزايدة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "طيران الإمارات.. علامة تجارية عالمية"، ضمن جلسات منتدى الاتصال الحكومي الذي عُقدت أولى جلساته في إطار فعاليات اليوم الأول من "قمة الإعلام العربي 2026"، المقامة في مركز دبي التجاري العالمي، وحاورته خلالها الإعلامية ميشلين جاويش.

وأكد بطرس بطرس أن انطلاقة طيران الإمارات استندت إلى الرؤية الاستثنائية لقيادة دبي، وأن مسيرتها عكست روح الإمارة القائمة على الطموح والابتكار والتطوير المستمر، ما مكّنها من تجاوز تحديات العمل في بيئة عالمية متعددة الثقافات، وترسيخ مكانتها كناقلة وطنية تضع معايير جديدة للتميز.

وأوضح أن طيران الإمارات تبني تجربة متكاملة للمسافر تبدأ من حجز التذكرة، وترتكز على الجودة والعناية بأدق التفاصيل، مشيراً إلى أن رسائلها التسويقية تطورت لمواكبة تطلعات الجمهور، وصولاً إلى حملة "تميز دائم" فيما ظلت فلسفتها الأساسية ثابتة (تقديم تجربة أفضل باستمرار).

وأشار بطرس بطرس إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وسّعا قدرة الناقلة على التواصل بلغات وأسواق متعددة، مؤكداً أن القيمة الحقيقية تكمن في حسن توظيف هذه الأدوات، وفي العقول المبدعة القادرة على بناء تواصل مؤثر مع الجمهور.

وأضاف أن الحفاظ على ثقة المسافرين يمثل أولوية دائمة، خصوصاً في ظل التحديات التشغيلية والجيوسياسية والمناخية التي تواجه قطاع الطيران، مؤكداً أن طيران الإمارات تركز على الحلول التي تعزز رضا المتعاملين وتدعم تنافسيتها واستدامتها.

واختتم بالتأكيد أن نجاح طيران الإمارات لا تصنعه الحملات التسويقية وحدها، بل منظومة متكاملة تواصل الارتقاء بالخدمات والتجارب