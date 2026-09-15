"طيران الإمارات": تزويد 14 طائرة شهرياً بخدمة "ستارلينك".. و53 طائرة مزودة حالياً

دبي في 15 سبتمبر/ وام / أكد عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الإمارات، أن الناقلة تواصل تزويد أسطولها بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" بمعدل 14 طائرة شهرياً، مشيراً إلى أن عدد الطائرات المزودة بالخدمة وصل حالياً إلى 53 طائرة، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 232 طائرة.

وقال كاظم، في تصريحات على هامش الدورة الثالثة والثلاثين من سوق السفر العربي "ATM"، إن وتيرة تزويد الطائرات بالخدمة مستمرة في ظل الطلب القوي عليها وإقبال المسافرين على استخدامها، لافتاً إلى أن الفرق الفنية والهندسية تواصل العمل لتوفير الخدمة على أكبر عدد ممكن من الطائرات.

وأكد تفاؤل طيران الإمارات بأداء الموسم الشتوي، مدعوماً بالفعاليات التي تشهدها دبي وزيادة الرحلات على شبكة الناقلة وإضافة رحلات إلى عدد من الوجهات.

وأشار إلى وجود مؤشرات إيجابية على الطلب خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الحجوزات المرتبطة بإجازة منتصف الفصل الدراسي، بالتوازي مع حركة سفر من دولة الإمارات خلال فترة الإجازات.

وأكد كاظم أن طيران الإمارات مستمرة في إضافة الرحلات وتعزيز السعة على شبكتها لافتا إلى أن أسطول طائرات إيرباص سيرتفع من نحو 30 طائرة حالياً إلى 36 طائرة بنهاية العام، فيما تنتظر الناقلة بدء تسلم طائرات "بوينج 777-9" خلال الصيف المقبل.

وأشار إلى استمرار برنامج تحديث أسطول طيران الإمارات وإضافة الدرجة السياحية الممتازة، موضحاً أن عدد الطائرات المزودة بهذه الدرجة وصل إلى 137 طائرة من أصل 155 طائرة مستهدفة نهاية العام، فيما توفر الناقلة حالياً نحو 3.5 مليون مقعد سنوياً في الدرجة السياحية الممتازة، وهو ما يعكس قوة الطلب عليها.

وحول مشاركة الناقلة في سوق السفر العربي 2026، أكد كاظم أن المعرض يمثل ملتقى عالمياً مهماً لقطاعي السفر والسياحة وفرصة للقاء الشركاء الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الاتفاقيات التي أبرمتها الناقلة خلال المعرض تستهدف بصورة أساسية دعم الحركة السياحية، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات مع جهات محلية في الشارقة ورأس الخيمة، إلى جانب وجهات سياحية دولية تشمل ماليزيا وسيشل وموريشيوس والمالديف، وغيرها بهدف التعاون في الترويج السياحي ودعم الحركة إلى تلك الوجهات وإلى دولة الإمارات.

وأضاف أن عمليات الترويج السياحي والحملات التسويقية والجولات الترويجية مستمرة ضمن الاتفاقيات الثنائية التي تعقدها الناقلة مع الجهات السياحية في مختلف الأسواق، مؤكداً أن الترويج للوجهات يمثل جزءاً أساسياً من دور طيران الإمارات عند تشغيل رحلاتها إلى مختلف المحطات.