"الشارقة للتمكين الاجتماعي" تتسلّم 500 حاسب محمول من "خليفة الإنسانية" لدعم تعليم أبنائها

الشارقة في 15 سبتمبر / وام / تسلّمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي تبرعاً من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تمثل في 500 جهاز حاسب آلي محمول، ضمن مشروع "علَّمَ بالقلم"، دعماً للمسيرة التعليمية لأبناء المؤسسة وتعزيزاً لفرص استفادتهم من أدوات التعلم الرقمي.

وجرى تسليم التبرع بحضور سعادة محمد حاجي الخوري، نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في إطار التعاون المشترك ودعم المبادرات التي تسهم في تلبية الاحتياجات التعليمية للطلبة وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم الأكاديمية.

واطلع وفد مؤسسة خليفة الإنسانية خلال اللقاء على جهود مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي وبرامجها ومشاريعها الهادفة إلى خدمة وتمكين الأبناء الفاقدين للأب وأسرهم، إلى جانب مبادراتها في مجالات التمكين الأكاديمي والاجتماعي.

ويأتي التبرع ضمن مشروع "علَّمَ بالقلم"، الذي يتضمن برنامجاً لتوفير أجهزة التعلم الرقمي بهدف تزويد الأبناء بالأدوات التقنية اللازمة للتعلم، وتيسير وصولهم إلى المنصات والمصادر التعليمية الرقمية.

وقالت سعادة منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، إن الدعم يجسد أهمية الشراكة والتكامل في دعم تعليم الأبناء وتمكينهم أكاديمياً، مشيرة إلى أن أجهزة الحاسب المحمول تمثل أداة تعليمية أساسية تتيح لهم فرصاً أوسع للاستفادة من مصادر المعرفة والتعلم الرقمي.

وأضافت أن المؤسسة تحرص من خلال مشروع «علَّمَ بالقلم» على توفير أوجه الدعم التي تستجيب للاحتياجات التعليمية للأبناء، انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم أحد أهم مسارات التمكين وبناء المستقبل.

وقال سعادة محمد حاجي الخوري إن المبادرة تجسد حرص مؤسسة خليفة الإنسانية على دعم تعليم الأبناء الأيتام وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية والاستفادة من أدوات التعلم الرقمي، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم يسهم في تنمية قدرات الأفراد وتعزيز قدرتهم على بناء مستقبلهم والمشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم.

وتواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، من خلال مشروع «علَّمَ بالقلم»، دعم المسيرة التعليمية لأبنائها وتعزيز مسارات التمكين الأكاديمي بما يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة لمواصلة تحصيلهم وتحقيق تطلعاتهم.