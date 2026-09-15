شرطة رأس الخيمة تعزز القيم والسلوك الإيجابي بزيارات مدرسية توعوية

رأس الخيمة في 15 سبتمبر/ وام / اختتمت إدارة حماية ووقاية المجتمع في رأس الخيمة ممثلة في قسم الشرطة المجتمعية ومركز الدعم الاجتماعي زياراتها الميدانية لعدد من المجمعات التعليمية والمدارس في مناطق متفرقة من الإمارة، بهدف تعزيز التواصل مع الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية وترسيخ منظومة القيم والأخلاق والسلوكيات الإيجابية في البيئة التعليمية.

وأشار المقدم راشد بلهون رئيس قسم الشرطة المجتمعية في إدارة حماية ووقاية المجتمع بشرطة رأس الخيمة، الذي كان على رأس الوفد الزائر للمدارس والمجمعات التعليمية إلى أن تنفيذ هذه الزيارات سنوياً مع انطلاقة العام الدراسي يعكس التزام القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وإدارة حماية ووقاية المجتمع بالمشاركة في مختلف المحافل والمناسبات المحلية لتعزيز جسور التواصل مع المؤسسات والجهات والأفراد كافة.

وأوضح رئيس قسم الشرطة المجتمعية في إدارة حماية ووقاية المجتمع بشرطة رأس الخيمة أن الإدارة ستقوم على مدار العام الدراسي بعقد سلسلة من المحاضرات التوعوية والأمنية والاجتماعية والمرورية لمختلف المراحل الدراسية من طلبة المدارس، حرصاً على تعزيز السلوك الإيجابي والانضباط لديهم وبناء جسور الثقة والتواصل معهم.