تجهيزات استثنائية لقرية الرياضيين في دورة الألعاب الآسيوية "آيشي-ناغويا 2026"

ناغويا في 15 سبتمبر/ وام / اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية العشرين "آيشي-ناغويا 2026" خطة سكنية مبتكرة وغير تقليدية لإقامة نحو 15 ألف رياضي ومسؤول مشاركين في الحدث الرياضي القاري المقرر إقامته خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026.

وتأتي الخطة في إطار سياسات الاستدامة وخفض التكاليف التشغيلية، حيث قررت اللجنة الاستغناء عن بناء قرية رياضية مخصصة ومستقلة، والاستعاضة عنها بنظام إقامة موزع يتضمن قرية مؤقتة من الحاويات الخشبية، وسفينة سياحية ضخمة، إلى جانب مجموعة من الفنادق المعتمدة.

وتشتمل قرية الرياضيين المؤقتة في رصيف حديقة ميناء ناغويا على وحدات سكنية مصممة من الحاويات الخشبية تستوعب نحو 2,000 رياضي، والتي سيتم إعادة استخدامها عقب ختام الدورة كواجهات سياحية ووحدات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية.

كما تم الاتفاق على رسو السفينة السياحية العملاقة "كوستا سيلينا" البالغ وزنهـا 114 ألف طن في رصيف "كينجو" بميناء ناغويا لإقامة نحو 4,000 رياضي ومسؤول ينتمون لـ 18 رياضة مختلفة، فيما يتوزع بقية المشاركين والبالغ عددهم نحو 9,000 شخص على شبكة من الفنادق المعتمدة في مقاطعة آيشي والمدن المجاورة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن هذا المفهوم السكني يعكس التزام الدورة بمعايير الحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية، وتوظيف البنية التحتية القائمة والمؤقتة لخدمة أكثر من 46 دولة آسيويـة مشاركة في 43 رياضة مختلفة.