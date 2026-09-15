الاتحاد للطيران تطلق منصة جديدة لتوسيع تجربة السفر إلى ما بعد الرحلة

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام / كشفت الاتحاد للطيران اليوم عن “Etihad Escapes”، منصة سفر جديدة توسع تجربة الاتحاد للطيران إلى ما بعد الرحلة الجوية، وتتيح للضيوف طريقة أسهل لتخطيط وحجز المزيد من تفاصيل رحلتهم عبر منصة واحدة.

وأعلنت الاتحاد للطيران عن المنصة خلال سوق السفر العربي 2026 في دبي، على أن يتم إطلاق Etihad Escapes في أكتوبر، حيث ستتيح في مرحلتها الأولى للضيوف الذين لديهم حجز على إحدى رحلات الاتحاد للطيران إضافة أماكن الإقامة الفندقية مباشرة عبر موقع etihad.com.

وتمثل Etihad Escapes الخطوة الأولى نحو منصة سفر متكاملة أوسع تعتزم الاتحاد للطيران تطويرها وتوسيع نطاقها حتى عام 2027، بما يجمع الرحلات الجوية والفنادق ومجموعة إضافية من خدمات السفر ضمن تجربة رقمية موحدة، مع مزيد من التكامل مع تطبيق الاتحاد للطيران وبرنامج ضيف الاتحاد.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن ضيوفنا يختارون الاتحاد للطيران للسفر إلى أكثر الوجهات إثارة في العالم، ومن خلال Etihad Escapes، نرغب في أن نجعل بقية تفاصيل رحلتهم بالسهولة ذاتها.

وأكد أن الخطوة تتمثل في بناء علاقة أعمق مع ضيوفنا تتجاوز حدود الرحلة الجوية، ومع مرور الوقت، ستجمع Etihad Escapes الرحلات الجوية والفنادق وبرنامج ضيف الاتحاد وغيرها من تجارب السفر في مكان واحد، لتوفير تجربة سفر أكثر سهولة وتخصيصاً.

وأضاف أن المنصة توفر فرصة مهمة جديدة للنمو بالنسبة للاتحاد للطيران وأبوظبي، فمن خلال الجمع بين اتساع شبكة وجهاتنا ومجموعة أوسع من خدمات السفر، إلى جانب بعض أبرز التجارب السياحية في أبوظبي، يمكننا استقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة، وتشجيعهم على استكشاف المزيد مما تقدمه أبوظبي، ودعم طموح الإمارة لاستقبال 39.3 مليون زائر ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030.

وعند إطلاقها، ستتيح Etihad Escapes للضيوف إضافة فندق بعد إتمام حجز رحلتهم، مع إمكانية الوصول إلى خيارات الإقامة عبر etihad.com دون الحاجة إلى التخطيط لمختلف تفاصيل رحلتهم عبر منصات متعددة.

وستتوسع المنصة تدريجياً لتتيح للضيوف البحث عن الفنادق وحجزها بشكل مستقل، ومن ثم الجمع بين الرحلات الجوية والإقامة الفندقية ضمن تجربة حجز متكاملة.

وستشمل المراحل المستقبلية توسيع نطاق Etihad Escapes لتصبح متاحة عبر تطبيق الاتحاد للطيران، إلى جانب توفير مستويات أعلى من التخصيص، وتعزيز التكامل مع برنامج ضيف الاتحاد، وإتاحة مجموعة أوسع من تجارب السفر والخدمات الإضافية.

وتستهدف Etihad Escapes فرصة تجارية مهمة في سوق العطلات العالمي، الذي تقدر قيمته بنحو 2.7 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 6.5% حتى عام 2030، مع إنفاق جزء كبير من ميزانية السفر على الخدمات والتجارب التي تتجاوز تكلفة الرحلة الجوية.