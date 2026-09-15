"أستر دي إم" و"تطوير" توقعان اتفاقية للاستثمار في المستشفى الدولي الحديث "IMH"

دبي في 15 سبتمبر/ وام / وقعت مجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية" اليوم اتفاقية مع شركة تطوير ، للاستثمار في المستشفى الدولي الحديث "IMH" فيما أكدت المجموعة أن قيمة استثماراتها في القطاع الصحي بدولة الإمارات بلغ أكثر من مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك بهدف توسيع شبكات خدماتها للرعاية الصحية الأولية ، والثانوية ، والتخصصية ، وفائقة التخصص.

وقال الدكتور آزاد موبين، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "أستر دي إم للرعاية الصحية": تعد دولة الإمارات سوقاً رئيسية بالنسبة لأستر، حيث ارتكزت مسيرتنا على التزام راسخ بدعم طموحات الدولة في قطاع الرعاية الصحية من خلال الاستثمارات والابتكار والشراكات ،وتأتي إضافة المستشفى الدولي الحديث لتعزز حضورنا في دبي وتنسجم مع رؤيتنا الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالمية المستوى، مع المساهمة في الوقت ذاته في تعزيز منظومة الرعاية الصحية المتنامية في دولة الإمارات.

وأضاف أن هذا الاستثمار سيتيح لمجموعة "أستر" الجمع بين الحضور الراسخ للمستشفى وقدراته ، وبين منظومة الرعاية الصحية الشاملة التي تمتلكها المجموعة، مما يخلق قيمة أكبر للمرضى من خلال تسهيل الحصول على الخدمات، وتوسيع نطاق الخبرات الطبية، وضمان استمرارية الرعاية بسلاسة.

وقالت أليشا موبين، مديرة الإدارة والرئيسة التنفيذي في "أستر دي إم للرعاية الصحية" في دول مجلس التعاون الخليجي، أن انضمام المستشفى الدولي الحديث يمثل خطوة هامة في مسيرة نمو أستر في الإمارات ، فمن خلال دمج إمكانيات المستشفى الراسخة مع منظومة أستر المتكاملة للرعاية الصحية، نهدف إلى تعزيز وصول المرضى إلى الخدمات الصحية، وتوسيع نطاقها، وخلق تجربة رعاية صحية أكثر ترابطاً.

وأكد الدكتور شيرباز بيتشو، الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات "أستر" في الإمارات وعُمان والبحرين، أن المستشفى الدولي الحديث رسخ مكانته وسمعته المرموقة في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة في دبي ، معرباً عن التطلع إلى تعزيز القدرات الطبية من الجانبين ، وضمان استمرارية الرعاية، مع تحقيق نتائج صحية أفضل للمرضى.

وتعزز هذه الخطوة الاستراتيجية شبكة "أستر" القائمة في دولة الإمارات،والتي تضم مستشفيات ،وعيادات، وصيدليات وحلولاً للرعاية الصحية الرقمية ، حيث تدير الشبكة حالياً 10 مستشفيات و112 عيادة و310 صيدليات في الدولة، مدعومة بمنصات تقنية تساهم في توفير تجارب رعاية صحية مستمرة للمرضى.