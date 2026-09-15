الاتحاد الأوروبي يعلن ملاعب نهائيات دوري الأبطال حتى 2029

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام / أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم عن ملاعب نهائيات دوري أبطال أوروبا حتى عام 2029.

ويستضيف ملعب " أليانز أرينا" في ميونخ نهائي عام 2028 فيما يستضيف ملعب كامب نو في برشلونة نهائي نسخة 2029.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها مدينة ميونخ المباراة النهائية اذ استضافت من قبل نهائي نسخة 2025، والتي توج بلقبها باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن من قبل استضافة ملعب "ميتروبوليتانو" في العاصمة الاسبانية مدريد نهائي 2027.

كما تستضيف مدينة بوخارست في 2028 نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، وبلغراد نهائي نسخة 2029.