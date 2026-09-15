جمعية الإمارات للخيول العربية تتوج الفائزين بجائزة "مزيون الأوصاف" لعام 2026

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام / توّجت جمعية الإمارات للخيول العربية الفائزين بجائزة "مزيون الأوصاف" لأجمل اسم مولود خيل عربي محلي لعام 2026 في دولة الإمارات، وذلك في فئتي الأمهار والمهرات، حيث شملت الجائزة المراكز الخمسة الأولى في كل فئة، بإجمالي جوائز مالية بلغت 160 ألف درهم.

وشهد الحفل، الذي أقيم اليوم ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تكريم أعضاء لجنة التحكيم، تقديراً لجهودهم في تقييم المشاركات.

ونظمت الجمعية الجائزة بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، بهدف الارتقاء باللغة العربية وتشجيع ملاك ومربي الخيل العربية على اختيار أسماء عربية أصيلة لمواليدهم، بما يعزز حضور اللغة العربية ويرسخ ارتباطها بالإرث الأصيل للخيل العربية.

واستلهم اسم الجائزة "مزيون الأوصاف" من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وكلماته التي عكست اهتمامه بالتراث واللغة العربية، وحرصه على صون الموروث المرتبط بالخيل العربية.

وكرّم سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في فئتي الأمهار والمهرات.

وفي فئة الأمهار، فاز "صلصال" المملوك لجاسم عيد حسن محمد بالمركز الأول، ويعني الطين اليابس المتماسك، فيما جاء "لج" المملوك لسعيد طلال سعيد علي العلوي في المركز الثاني، ويعني الماء الكثير الذي لا تُدرك نهايته، وحل "بي زد ام أطلس" المملوك لسلطان محمد عبدالرحمن عبدالله المرزوقي في المركز الثالث، ويعني الذئب الأغبر قليل الشعر، بينما نال "م.ع النهام" المملوك لأحمد محمد خلف أحمد العتيبة المركز الرابع، ويشير "النهام" إلى مغني السفينة في التراث البحري الخليجي، وجاء "آر.أي.كي نايد" المملوك لأحمد محمد الزعابي في المركز الخامس، ويعني المتفرد.

وفي فئة المهرات، أحرزت "ضية" المملوكة لخولة عبدربه صالح الغثيمي المصعبي المركز الأول، وتعني الإياب أو الرجوع عند الغروب، وجاءت "بي زد ام ريانة" المملوكة لأحمد محمد عبدالرحمن المرزوقي في المركز الثاني، وتعني الممتلئة الجسم ذات النضارة والحيوية، فيما حلت "ح الجزلة" المملوكة لسعيد محمد سعيد حوفان المنصوري في المركز الثالث، وتعني الكثير والعظيم في كل شيء، ونالت "أ ل أ وديمة" المملوكة لمحمد بطي علي العبدولي المركز الرابع، وتعني المطر الهادئ الخفيف الذي لا رعد فيه ولا برق، بينما جاءت "اليارية" المملوكة لمحمد حمد محمد علي المنصوري في المركز الخامس، وتعني الغزال البري الجميل.