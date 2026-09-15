تحالف "العربية للطيران" يعلن بدء تشغيل الرحلات الجوية من مطار الملك فهد الدولي

الدمام في 15 سبتمبر/ وام / أعلن تحالف "العربية للطيران" اليوم عن موعد بدء تشغيل الرحلات الجوية من مطار الملك فهد الدولي في الدمام وذلك بعد أن تسلّم "تحالف العربية للطيران" المكون من مجموعة "العربية للطيران" ومجموعة "نسما" وشركة "كن القابضة" ذات أغلبية سعودية شهادة المشغل الجوي AOC من الهيئة العامة للطيران المدني فيما ستبدأ الناقلة توفير رحلات مباشرة للمسافرين إلى ثلاث وجهات محلية تشمل الرياض وجدة والمدينة المنورة انطلاقاً من مطار الملك فهد الدولي اعتباراً من20 سبتمبر 2026.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجوعة العربية للطيران: يمثل بدء عملياتنا التشغيلية إنطلاقاً من مطار الملك فهد الدولي محطة إستراتيجية في مسيرة نمو مجموعة “العربية للطيران” ويعكس التزامنا بتوسيع خيارات سفر جوية اقتصادية وموثوقة للمسافرين في المملكة ونتقدم بالشكر من الهيئة العامة للطيران المدني ومطارات الدمام ونتطلع قدماً لبدء رحلاتنا قريباً.

وأضاف: نهدف من خلال نموذج أعملنا التشغيلي القائم على مبدأ القيمة المضافة للمسافرين إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة عموماً والمنطقة الشرقية خاصة عبر توفير المزيد من الوجهات المحلية والدولية المباشرة انطلاقاً من مطار الملك فهد الدولي.

ورحّب الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام م. محمد بن علي الحسني بقرب الانطلاقة الفعلية لرحلات العربية للطيران نحو وجهات محلية ودولية عبر مطار الملك فهد الدولي الأمر الذي يعكس المكانة المتنامية للمطار وثقة شركائنا في قدراته التشغيلية مشيدا بالجهود المميزة للهيئة العامة للطيران المدني في تنمية هذه الشراكة بين مطارات الدمام والعربية للطيران موضحاً أن مطارات الدمام تستشرف مرحلة جديدة من النمو وتعزيز الربط الجوي وخدمة المسافرين من المنطقة الشرقية إلى العالم وأنها مستمرة في عملها على تحقيق مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وبما يحقق رؤية السعودية 2030.

وستبدأ الناقلة تسيير رحلتين يومياً من الدمام إلى كل من الرياض وجدة إلى جانب رحلة يومية إلى المدينة المنورة بما يوفر للمسافرين خيارات سفر جديدة تتميز بالمرونة والقيمة المضافة.