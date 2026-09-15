"الشارقة الخيرية" تساعد 600 طالب متعسر بقيمة 2.6 مليون درهم

الشارقة في 15 سبتمبر /وام/ قدمت جمعية الشارقة الخيرية منذ بدء العام الدراسي الجديد، حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري، مساعدات لـ 600 طالب متعسر ضمن مشروع "دعم طالب العلم" بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليون درهم.

وقال محمد سُليم المنعي، مدير إدارة المساعدات الداخلية في جمعية الشارقة الخيرية، إن الجمعية تضع دعم التعليم ضمن أولوياتها موضحا أن هذه المساعدات تأتي استمرارا لما قدمته الجمعية قبيل حلول العام الدراسي حيث شملت مبادراتها دعم 6500 طالب من مختلف المراحل الدراسية.

وأشار إلى أن الجمعية تواصل استقبال العشرات من طلبات المساعدات الدراسية بشكل يومي عبر موقعها الالكتروني مؤكدا أن دعم طالب العلم هو استثمار في مستقبله وفي المجتمع بأسره.