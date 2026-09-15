"دلما" تتألق في "الإيذاع" بأفضل توقيت بمهرجان العين للهجن

العين في 15 سبتمبر/ وام / شهد ميدان الروضة اليوم منافسات السباق التمهيدي الثالث من مهرجان العين الثاني 2026 لسباقات الهجن، بإقامة منافسات "سن الإيذاع" لمسافة 4 كلم، وسط مشاركة مميزة من ملاك الهجن.

وافتتحت "دلما" لمحمد سعيد بن علي المنصوري المنافسات بحصد لقب الشوط الأول بزمن قدره 6:05:27 دقيقة، محققة "أفضل توقيت".

وشهد الشوط الثاني، فوز "الشبابي"، لمحمد سعيد بن علي المنصوري، باللقب مسجلا 6:07:00 دقيقة، بينما فازت " العبور"، لمحمد سعيد بن علي المنصوري، بلقب الشوط الثالث محققة 6:08:37 دقيقة.

وحصد "الغزال" لمحمد سعيد بن علي المنصوري المركز الأول في الشوط الرابع ب 6:08:85 دقيقة، وتألقت "نجايب"، لعلي عبدالله آل فهيده المري، في الشوط الخامس محققة 6:12:55 دقيقة.

وتفوقت "كراره"، لعلي عبدالله آل فهيده المري في الشوط السادس مسجلة 6:14:68 دقيقة، وذهب لقب الشوط السابع إلى "شاهين"، لمحمد عبدالله بن محيروم المحرمي، بزمن قدره 6:10:19 دقيقة.

وتصدر "سياف" لشطيط سالم بن راشد الكتبي الشوط الثامن مسجلاً 6:08:66 دقيقة، بينما نجحت "الطيرة"، لفرج علي بن حموده الظاهري في انتزاع صدارة الشوط التاسع، بزمن قدره 6:09:12 دقيقة.

وكان اللقب من نصيب "المقطع"، لمحفوظ خميس بن علي الجنيبي في الشوط العاشر، بزمن قدره 6:16:77 دقيقة، وتوّجت "وسام"، لسهيل سعيد بالقطري الخييلي بلقب الشوط الحادي عشر ب 6:17:28 دقيقة.

وتصدرت "خيال" لفرج علي بن حمودة الظاهري الشوط الثاني عشر مسجلة 6:11:23 دقيقة، بينما نجح "خوف"، لمحمد سليم بن شويب العامري في انتزاع لقب الشوط الثالث عشر بزمن قدره 6:14:58 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط الرابع عشر، عن فوز "منوه"، لعلي مسفر بن علي الخييلي، بزمن قدره 6:13:49 دقيقة، بينما اختتم "سكر"، لحميد علي بن سعيد بن رويشد النيادي، المنافسات بحصد لقب الشوط الخامس عشر مسجلا 6:10:59 دقيقة.