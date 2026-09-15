"مفاجآت صيف دبي 2026" تختتم أكبر مواسمها بنمو إنفاق المستهلكين 110%

دبي في 15 سبتمبر /وام/ اختتمت "مفاجآت صيف دبي 2026" دورتها الـ29، مسجلة أكبر موسم في تاريخها، بعدما استقطبت مئات الآلاف من العائلات والزوار على مدار 60 يوما، فيما أسهمت "تخفيضات صيف دبي الكبرى" وموسم "العودة إلى المدارس" في زيادة متوسط إنفاق المستهلكين بنسبة 110%.

وشهد الموسم، الذي نظمته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال الفترة من 2 يوليو إلى 30 أغسطس، مشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية و4000 متجر، مع تخفيضات وصلت إلى 90%.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن "مفاجآت صيف دبي" واصلت دورها في دعم الحركة الاقتصادية وتعزيز النشاط السياحي والتجاري، واستقطاب العائلات والزوار من خلال عروض وتجارب متنوعة في مختلف أنحاء الإمارة، مؤكدا أنها رسخت على مدى أكثر من عقدين مكانتها ضمن أبرز الفعاليات السنوية في دبي.

وشهدت الدورة فوز 705 أشخاص بجوائز تجاوزت قيمتها الإجمالية 16 مليون درهم، شملت سيارات ومشغولات ذهبية ومجوهرات وجوائز نقدية وأجهزة إلكترونية ومنحا دراسية وقسائم مشتريات.

وفاز 12 متسوقا بشقق سكنية ضمن مبادرة "اربح منزلك في دبي"، التي شهدت مشاركة أكثر من 120 ألف متسوق، وتجاوزت قيمة التعاملات المرتبطة بها 250 مليون درهم.

وعلى صعيد الترفيه، شهد الموسم 56 فعالية، إضافة إلى 20 عرضا جوالا في 11 موقعا، فيما استقطب "عالم مدهش" نحو 60 ألف زائر وقدم 465 عرضا وورشة وفعالية تفاعلية.

وشهد "أسبوع الصيف للمطاعم" مشاركة 60 مطعما، فيما جمعت فعالية "طبق بـ10 دراهم" 789 مطعما و165 علامة تجارية.

كما وفر الموسم 104 عروض فندقية، و30 عرضا للوجهات والمعالم السياحية، و13 عرضا للمنتجعات الصحية و13 مخيما صيفيا، إلى جانب فعاليات رياضية وترفيهية عائلية، في إطار تعزيز مكانة دبي وجهة صيفية عالمية متكاملة.