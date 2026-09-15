"دبي للثقافة" تستكشف في فيينا تجارب عالمية لتطوير المشهد الثقافي والإبداعي

فيينا في 15 سبتمبر/ وام / استكشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا، فرص التعاون وتبادل المعرفة مع عدد من المؤسسات الثقافية والمراكز الإبداعية، والاطلاع على أحدث التوجهات والممارسات العالمية في الثقافة والفنون.

وتأتي الزيارة ضمن جهود الهيئة للاستفادة من الخبرات الدولية وتوظيفها في تطوير منظومة الثقافة والفنون في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزا عالميا للثقافة والابتكار والاقتصاد الإبداعي.

وشملت جولة وفد الهيئة، الذي ضم عددا من قياداتها، مراكز ثقافية ومتاحف ومعالم تاريخية، للاطلاع على تجارب إدارة المتاحف والمكتبات والفنون الأدائية والمعاصرة، وآليات دعم المواهب وإدارة المجموعات الفنية وتعزيز تفاعل الجمهور.

وزار الوفد مسرح الجمهور الشاب “دشونغل فيينا”، وتعرف على تجربته في إشراك الأطفال واليافعين والشباب في العملية الإبداعية، وبرامجه لتنمية المواهب في فنون الأداء ومسرح الدمى والمسرح الموسيقي.

كما اطلع على معرض “باراليل فيينا 2026” في مجمع “أوتو فاغنر أريال”، الذي جمع صالات عرض ومؤسسات ومبادرات وفنانين، وقدم تجارب متنوعة في الفن المعاصر.

وشملت الجولة المكتبة الوطنية النمساوية، التي يمتد تاريخها لأكثر من 650 عاما، حيث تعرف الوفد على أساليب جمع التراث الفكري والثقافي وحفظه وتوثيقه وإتاحته للجمهور ودعم البحث ونشر المعرفة.

وزار الوفد متحف “ألبرتينا”، الذي يحتفي بمرور 250 عاما على تأسيسه، واطلع على مجموعة من معارضه التي تستعرض تطور الفن الحديث وتجارب التصوير والفنون البصرية.

كما شملت الجولة “ألبرتينا مودرن”، للتعرف إلى أساليب تقديم الفن الحديث والمعاصر وتعزيز تفاعل الجمهور، ومتحف الفنون التطبيقية “ماك”، والاطلاع على تجربته في الجمع بين الفنون التطبيقية والتصميم والعمارة وربط المقتنيات التاريخية بالرؤى المعاصرة.