تعاون إستراتيجي بين "طرق دبي" ومركز محمد بن راشد للابتكار لتطوير حلول استباقية

دبي في 15 سبتمبر / وام / نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ورشة عمل تخصصية لتمكين فرق الابتكار واستشراف المستقبل التابعة لها من أحدث المنهجيات والممارسات في تصميم مختبرات الابتكار.

وجاءت هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الهيئة 2030، بهدف تعزيز جاهزية منظومة التنقل، وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة ترتقي بتجربة المتعاملين وتدعم ريادة دبي العالمية.

وأكدت عبير تهلك، المدير التنفيذي لمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أن الابتكار يرتكز على بناء قدرات مؤسسية مستدامة لاستباق التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو، مشيرة إلى أن التعاون مع الهيئة يعكس تكامل الجهود لترجمة الرؤى إلى حلول عملية تسهم في تطوير التنقل.

وأوضحت الدكتورة فاطمة المندوس، مدير إدارة الابتكار والريادة بقطاع الاستراتيجية والحكومة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذا التعاون الاستراتيجي يترجم توجهات الهيئة للاستثمار في الكفاءات البشرية، وترسيخ الابتكار كمرتكز رئيسي لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء.

واستكمل المشاركون دورتهم التدريبية عبر منصة "ابتكر"، لضمان استدامة الأثر التطبيقي للورشة، وتحويل مخرجاتها إلى مبادرات فعلية قابلة للتنفيذ تدعم الأهداف الاستراتيجية للهيئة في توفير تنقل سهل ومستدام.