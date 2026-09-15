المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج يعرض أحدث إصداراته في "أبوظبي للكتاب"

أبوظبي في 15 سبتمبر / وام / يشارك المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، في الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، بمجموعة من الإصدارات والدراسات المتخصصة في تعليم اللغة العربية وتعلمها وتطوير مهاراتها.

وتهدف المشاركة إلى التعريف بالإنتاج العلمي والتربوي للمركز ومكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته، وتعزيز حضوره في المحافل الثقافية والعلمية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات والمتخصصين والمهتمين باللغة العربية.

ويعرض المركز عدداً من الدراسات والإصدارات التي تتناول تنمية مهارات فهم المقروء والإنتاج اللغوي والكتابة الإبداعية، وتطوير أساليب تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية باستخدام أساليب واستراتيجيات تعليمية حديثة.

ويصدر المركز ضمن المشاركة "إطار الاختبارات الدولية والإقليمية للغة العربية"، أحد مخرجات مشروعات مبادرة تطوير سياسات تعليم اللغة العربية، والذي يهدف إلى وضع معايير موحدة لقياس مستويات الكفاءة اللغوية لدى الناطقين بالعربية وغير الناطقين بها، وتقييم مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة.

ويتضمن الإصدار، الذي يقع في ثلاثة مجلدات، دراسة لأفضل التجارب والممارسات، ومعايير الكفاءة اللغوية لمختلف المراحل الدراسية، إلى جانب تصميم معايير الاختبارات ونماذج لتقييم الكفاءة اللغوية للمتقدمين للالتحاق بالجامعة.

وأكد المركز حرصه على المشاركة المستمرة في المعارض والفعاليات الثقافية والعلمية، بما يعزز التواصل وتبادل الخبرات، ويسهم في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها وفق أسس تربوية وعلمية حديثة.