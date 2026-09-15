المنتدى الاقتصادي العالمي: 63% من قادة الاستدامة يتوقعون تسارع التقدم خلال عام

جنيف في 15 سبتمبر/ وام / كشف المنتدى الاقتصادي العالمي أن 63% من كبار مسؤولي الاستدامة يتوقعون استمرار التقدم العالمي في مجال الاستدامة أو تسارعه خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مدفوعا بالزخم التجاري والتكنولوجي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

جاء ذلك في النسخة الأولى من تقرير “توقعات كبار مسؤولي الاستدامة”، الذي استند إلى استطلاع شمل 103 من قادة الاستدامة في خمس قارات، خلال الفترة من 10 فبراير إلى 18 مارس 2026.

وأظهر التقرير أن ثلاثة من كل أربعة مسؤولين يتوقعون استقرار استثمارات الشركات المرتبطة بالتحول نحو الاستدامة أو زيادتها، مدفوعة بجدوى اقتصادية واضحة بنسبة 64%، وتزايد قابلية تطبيق التقنيات الحديثة بنسبة 56%.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر العالمي، الذي تتجاوز قيمته حاليا 5 تريليونات دولار سنويا، يتجه إلى تجاوز 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ليظل من أسرع قطاعات الاقتصاد العالمي نموا.

وفي المقابل، توقع 78% من المشاركين أن تؤثر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، بما فيها النزاعات وعدم اتساق السياسات وضعف العمل متعدد الأطراف، على التقدم خلال العام المقبل، ما يعزز ما وصفه التقرير بـ”التباين الأخضر”، مع تقدم بعض القطاعات والأسواق بوتيرة أسرع من غيرها وفقا للجدوى الاقتصادية والبيئة التنظيمية.

وسلط التقرير الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي، إذ توقع 73% من كبار مسؤولي الاستدامة أن يسهم بشكل ملموس في تسريع التقدم خلال العام المقبل، خصوصا في مجالات القياس وإعداد التقارير وتحسين الكفاءة ونمذجة المخاطر.

وفي الوقت نفسه، اعتبر 77% أن كثافة استهلاك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للطاقة والموارد تمثل أبرز آثاره السلبية، في ظل استحواذ مراكز البيانات على نحو 1.5% من الطلب العالمي على الكهرباء.

وقال سيباستيان باكوب، المدير الإداري في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن التحول لم يعد مسألة طموح بقدر ما أصبح مسألة تنفيذ، مشيرا إلى أن ربط الشركات استراتيجيات الاستدامة بالنمو والأمن والمرونة يؤدي إلى تباين متزايد في سرعة التنفيذ والأولويات بين المناطق والقطاعات.

وفي محور التكيف مع تغير المناخ، توقع 85% من المشاركين أن يصبح التكيف أولوية عالمية أكبر خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما رأى 77% أن استثمارات القطاع الخاص ستكون حاسمة في توسيع نطاقه، بينما أشار 62% إلى أن عدم وضوح تقييمات التكلفة والعائد يمثل العائق الرئيسي أمام الاستثمار.

وقدر التقرير أن الشركات التي تدير مخاطر سلاسل التوريد بشكل استباقي حققت وفورات بقيمة 13.6 مليار دولار، مع فوائد مالية محتملة إضافية تبلغ 165 مليار دولار.

وأشار إلى أن شركات التأمين دفعت 22.4 مليار دولار في مطالبات مرتبطة بحرائق لوس أنجلوس لعام 2025 حتى أوائل 2026، فيما قد يسهم تطبيق معايير مقاومة حرائق الغابات في إعادة الإعمار في خفض الخسائر المستقبلية المتوقعة بنحو الثلث.

ومن المقرر أن يعقد المنتدى “اجتماعات تأثير التنمية المستدامة 2026” في نيويورك خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، بمشاركة قادة من مختلف القطاعات والمناطق، لبحث حلول للتحديات والفرص المشتركة وتعزيز الأثر طويل الأجل، وبناء الزخم قبيل الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2027.