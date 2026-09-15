"ألتِرّا" و"FinDev Canada" تتعاونان لحشد رؤوس الأموال للاستثمار المناخي في الأسواق سريعة النمو

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام / أعلن اليوم كل من صندوق "ألتِرّا" الرائد في إدارة الاستثمارات المناخية ومقره أبوظبي، و"FinDev Canada"، مؤسسة تمويل التنمية الكندية، عن شراكة إستراتيجية جرى توقيعها على هامش قمة الاستثمار الكندية، بهدف حشد رؤوس الأموال على نطاق واسع للاستثمار المناخي في الأسواق الناشئة والنامية.

وتعكس هذه الشراكة طموحاً مشتركاً لتسريع وتيرة التحول المناخي حول العالم، وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية في الأسواق التي تعاني نقصاً في التمويل، من خلال حلول تمويلية مبتكرة وقابلة للتوسع.

وبموجب مذكرة تفاهم، سيستكشف صندوق "ألتِرّا" وFinDev Canada فرص التعاون المحتملة في مجالات التمويل المشترك والاستثمار، والصناديق والمنصات وهياكل التمويل المختلط التي تدعم إزالة انبعاثات الكربون وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي في الأسواق الناشئة.

وتهدف الشراكة، من خلال الجمع بين خبرة "ألتِرّا" في مجال الاستثمار المناخي وخبرة FinDev Canada في تمويل التنمية، إلى تحديد فرص استثمارية واعدة وتوسيع نطاقها بما يحقق أثراً مناخياً قابلاً للقياس، بالتوازي مع العمل على حشد المستثمرين المؤسسيين والتحفيزيين على نطاق أوسع.

وسيركز صندوق "ألتِرّا" وFinDev Canada على الفرص المتاحة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، وخصوصاً دعم الاستثمارات المناخية.

وتشمل مجالات الاهتمام الطاقة النظيفة، وشبكات الكهرباء وحلول تخزين الطاقة، والنقل المستدام، والمياه، والبنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ، والزراعة المبتكرة المقاومة للتغيرات المناخية.

كما ستستكشف الشراكة سبل الجمع بين رؤوس الأموال التحفيزية والتجارية لإتاحة فرص استثمارية جديدة، وتطوير نماذج قابلة للتوسع والتطبيق في أسواق متعددة.

يُشار إلى أن صندوق "ألتِرّا" تأسس بهدف إحداث تحول في آليات ومجالات توجيه الاستثمارات العالمية نحو الحلول المناخية، بما يحقق أثراً مناخياً وعوائد تجارية في الأسواق المتقدمة والناشئة.

وفي الأسواق سريعة النمو، يعمل الصندوق على تحقيق هذا الهدف من خلال الاستثمارات المشتركة والاستراتيجيات الرائدة والأولى من نوعها التي أطلقها بالتعاون مع "بروكفيلد" و"تي بي جي"، مستفيداً من رؤوس الأموال التحفيزية لتوسيع نطاق مشاركة المستثمرين من المؤسسات.

وفي هذا السياق، قال سعادة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق "ألتِرّا"، إن الأسواق الناشئة والنامية ستضطلع بدور محوري في التحول المناخي العالمي، وتشكل واحدة من أكبر الفرص الاستثمارية في الوقت الراهن، ووفقاً لأحدث تقرير للأثر صادر عن "ألتِرّا"، فإن 37% من فرص الاستثمار المناخي تُعد بالفعل قابلة للاستثمار أو قريبة من مرحلة الجاهزية للاستثمار، ما يؤكد حجم الفرص المتاحة اليوم، ويتطلب سد ما تبقى من فجوة استثمارية بناء شراكات قوية، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة، والتزاماً مشتركاً بحشد رؤوس الأموال الخاصة على نطاق واسع، ولذلك، نسعى من خلال تعاوننا مع FinDev Canada، إلى توسيع نطاق الفرص المناخية القابلة للاستثمار وتسريع تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق ذات الإمكانات الواعدة، مستفيدين من خبرات كندا الواسعة في الاستثمار في البنية التحتية وتمويل التنمية، بما يسهم في تحقيق نتائج اقتصادية ومناخية على حد سواء.

وقالت لوري كير، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة FinDev Canada، إن التحول المناخي لن يتحقق بالاعتماد على الأسواق المتقدمة وحدها، فالأسواق الناشئة أيضاً تزخر بفرص استثنائية لتعزيز القدرة على التكيف، ودفع عجلة النمو المستدام، وبناء اقتصادات أكثر ازدهاراً، إلا أن مستويات الاستثمار فيها لا تزال أقل بكثير من المطلوب، ومن خلال الجمع بين خبراتنا الاستثمارية وشبكاتنا وقدراتنا المتكاملة في مجال التمويل المناخي، يسعى كل من "ألتِرّا" وFinDev Canada إلى تحويل الفرص المناخية الواعدة إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، وتطوير نماذج يمكن تطبيقها في أسواق متعددة. ونطمح إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وتسريع العمل المناخي ودعم الفرص الاقتصادية في الأسواق التي تحتاج إليها.

وإلى جانب التعاون الاستثماري، ستعمل المؤسستان أيضاً على تبادل المعارف وإطلاق مبادرات مشتركة في مجال الريادة الفكرية، بما يسهم في تعزيز منظومة التمويل المناخي، وتحسين فهم الأسواق، وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الحلول المناخية على مستوى العالم.