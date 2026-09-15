ميثاء بوحميد : 25 عاما من جائزة الإعلام العربي توثق مسيرة الإبداع والتميز

دبي في 15 سبتمبر/ وام/ أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، الأمين العام لجائزة الإعلام العربي، أن احتفاء الجائزة بيوبيلها الفضي يمثل محطة استثنائية توثق مسيرة 25 عاما من دعم الإبداع والتميز الإعلامي العربي، وتكرم أجيالا من الإعلاميين والكتاب وأصحاب الفكر الذين أسهموا في تطوير المشهد الإعلامي في المنطقة.

وقالت بوحميد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش اليوم الأول من قمة الإعلام العربي، إن الدورة الحالية تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع مرور 25 عاما على مسيرة الجائزة، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تشكل فرصة للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها الجائزة منذ انطلاقها، وبالفئات التي تطورت وأضيفت إليها لمواكبة التحولات التي شهدها قطاع الإعلام ومتطلبات العصر.

وأضافت أن احتفالية اليوبيل الفضي لا تقتصر على تكريم الفائزين في الدورة الحالية، بل تجمع أيضا نخبة من الفائزين في الدورات السابقة، إلى جانب أعضاء مجالس إدارة الجائزة الذين أسهموا على مدى ربع قرن في تطويرها وترسيخ حضورها على مستوى الوطن العربي.

وأوضحت أن الاحتفالية حرصت على تقدير بصمات أعضاء مجالس الإدارة السابقين من مختلف الدول العربية، سواء من لا يزالون يعملون في القطاع الإعلامي أو ممن انتقلوا إلى مواقع ومناصب أخرى، تقديرا لإسهاماتهم في مسيرة الجائزة.

وكشفت بوحميد عن تلقي الجائزة في دورتها الحالية أكثر من 4 آلاف مشاركة من مختلف الدول العربية وفي جميع الفئات، مؤكدة أن الأعمال المقدمة عكست مستوى تنافسيا لافتا وتنوعا في مجالات الإعلام الرقمي والتلفزيوني والصحافة الاستقصائية وغيرها.