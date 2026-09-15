"الأعلى للأمومة والطفولة" يشارك في "أبوظبي للكتاب" لتعزيز ثقافة القراءة والهوية الوطنية

أبوظبي في 15 سبتمبر /وام/ يشارك برنامج "سدرة المعرفة" التابع للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع برنامج مسيرة المرأة الإماراتية، في الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بمجموعة متنوعة من الإصدارات والقصص الموجهة للأطفال واليافعين، بهدف تشجيع القراءة، وتنمية المواهب الأدبية، وتعزيز ارتباط النشء باللغة العربية والهوية الوطنية.

وتأتي هذه المشاركة، في إطار مبادرات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لتجسيد شعار يوم الطفل الإماراتي للعام الجاري 2026 وهو "الحق في المعرفة الرقمية"، وترسيخ ثقافة المعرفة الرقمية الآمنة، وتعزيز قدرة الطفل على التعلم والاكتشاف والمشاركة الإيجابية في الحياة الثقافية بالدولة.

وتعزز هذه المشاركة توجه المجلس نحو ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأطفال واليافعين، واكتشاف مواهبهم الأدبية، وإتاحة مساحات لهم للحوار والكتابة والإبداع.

وتتضمن مشاركة البرنامج تنظيم حفل توقيع لعدد من الكتب والقصص الصادرة عن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وذلك في جناح المجلس في المعرض الذي يحمل الرقم "30E1" في القاعة رقم 2، من أهمها "ليلى تجد هويتها" للطفلة الكاتبة فاطمة الكعبي، عضوة برنامج مسيرة المرأة الإماراتية، و"عائشة وعالم الشاشات الساحر، عشر دقائق فقط، بطل الترند الحقيقي" للكاتبة غريبة المهيري، عضوة البرنامج، و"سر الأمان" للكاتبة وأخصائية التغذية شيماء الحوسني، عضوة البرنامج، و"وراء التحديات مواهب تلمع" للكاتبة الطفلة مريم محمد خليفة المهيري، و"شجرة الجمال في أرض الرمال" للطالبة ريمان عبدالله، عضوة البرلمان الاماراتي للطفل سابقاً.

ويعقد البرنامج جلسات قرائية موجهة للأطفال تتناول عددا من الكتب من بينها كتاب "في حياة مخترعة"، للكاتبة مزنة المنصوري، و"نحن الطاقة المتجددة" للطفلة مريم الغافري، وهما عضوتان سابقتان في البرلمان الإماراتي للطفل، فضلا عن أعمال أدبية تعنى بحقوق الطفل والبيئة والاستدامة، من بينها "مسرحية حقوق الطفل" لـ سعيد العامري.

وينظم "سدرة المعرفة" ضمن فعاليات مشاركته في "أبوظبي الدولي للكتاب" في جناح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وكذلك في جناح وزارة الثقافة، بالمعرض، جلستان قرائيتان الأولى في فئة "القصة القصيرة"، والثانية في فئة "الشاعر الصغير" تعقدان تحت عنوان "خيال يحكي وشعر يحلق" وبمشاركة الأطفال الفائزين في المسابقة الثقافية التي نظمها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الوزارة.

كما ينظم المجلس، جلسة قرائية للشيخ أحمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، يقرآن فيها كتاب "بلادي".

وكان المجلس قد أطلق برنامج "سدرة المعرفة" في شهر يوليو الماضي تحت شعار "حيث تبدأ القراءة ويزدهر الإبداع"، لترسيخ ثقافة القراءة، وتشجيع الإبداع الأدبي، وتعزيز حق الطفل في الهوية والثقافة الوطنية، من خلال توفير بيئة معرفية متكاملة، تنمي مهارات الأطفال واليافعين، وتكتشف مواهبهم، وتعزز ارتباطهم باللغة العربية، وقيم المجتمع الإماراتي.