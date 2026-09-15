عبدالله آل حامد يلتقي مساعد رئيس جمهورية أذربيجان ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية

دبي في 15 سبتمبر/ وام / التقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، معالي حكمت حاجييف مساعد رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، وذلك على هامش قمة الإعلام العربي، وبحضور سعادة إلشين باغيروف، سفير جمهورية أذربيجان وسعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الإعلامية بين البلدين، في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة الوطنية للإعلام مع الوكالة الحكومية للإعلان في أذربيجان.

وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن العلاقات الإماراتية – الأذربيجانية تستند إلى رؤية مشتركة تؤمن بدور الإعلام في بناء جسور التفاهم، وتعزيز التقارب بين الشعوب، وتوسيع مساحات التعاون وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن الشراكة بين الدولتين تمنح الإعلام دوراً أوسع في ترسيخ التفاهم بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم تطور العمل الإعلامي ويعزز مسارات التعاون بين البلدين.

إلى ذلك، التقى معالي عبدالله آل حامد، معالي مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وذلك على هامش قمة الإعلام العربي، وبحضور سعادة محمد سعيد الشحي الأمين العام للهيئة.

وشهد اللقاء بحث دور الإعلام في تعزيز جسور التواصل والفهم بين منطقتنا والعالم، وأهمية بناء خطاب إعلامي قادر على تقديم صورة أكثر عمقاً وموضوعية عن قضايا المنطقة وتحولاتها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الحوار الإعلامي وتبادل الرؤى، بما يسهم في تطوير أدوات التواصل، وترسيخ الفهم المتبادل، انطلاقاً من الدور الذي يضطلع به الإعلام في تقريب وجهات النظر، وتعزيز التواصل بين المجتمعات، ودعم علاقات التعاون والشراكة.