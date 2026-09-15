"السياحة والثقافة والإعلام" وغرفة عجمان تروجان للإمارة في سوق السفر العربي

عجمان في 15 سبتمبر/ وام / تشارك دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان وغرفة عجمان في فعاليات سوق السفر العربي 2026، المقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الحالي، وذلك من خلال منصة إمارة عجمان التي تنظمها الدائرة.

وتسلط المشاركة الضوء على ما تقدمه الإمارة من تجارب ومقومات سياحية متنوعة، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، بما يشمل الفنادق والضيافة والمطاعم والوجهات السياحية والترفيهية وغيرها من المجالات.

وقالت فاطمة يعقوب العوضي، رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، إن الغرفة تهدف من خلال مشاركتها إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، والتعريف ببيئة الأعمال والمزايا والتسهيلات التي توفرها الإمارة في هذا القطاع.

وأضافت أن مشاركة الغرفة ضمن منصة إمارة عجمان تركز على عقد لقاءات أعمال مع المستثمرين والشركات المتخصصة من مختلف دول العالم، بما يعزز التعاون والشراكات.

وتواصلت في اليوم الثاني مشاركة إمارة عجمان في المعرض، وسط سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي الجهات السياحية وشركات السفر والضيافة والشركاء من مختلف الأسواق العالمية.

وشكلت المشاركة فرصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أحدث توجهات القطاع، وبحث مجالات التعاون التي تسهم في تعزيز الحركة السياحية واستقطاب المزيد من الزوار إلى عجمان، إلى جانب التعريف بتنوع التجارب والمقومات التي تقدمها الإمارة لزوارها.