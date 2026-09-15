عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات والتنمية الريفية في الكونغو

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، معالي جان بيير بيمبا غومبو نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات والتنمية الريفية بجمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي جان بيير بيمبا، مؤكداً على العلاقات المتنامية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأشار سموه إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية فتحت آفاقاً واسعة لتعزيز أطر التعاون الثنائي، بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين ورؤيتهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي جان بيير بيمبا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.