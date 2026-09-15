208 ملايين درهم قيمة 310 صفقات في ثاني أيام معرض عجمان للاستثمار العقاري

عجمان في 15 سبتمبر/ وام / واصل معرض عجمان للاستثمار العقاري 2026 فعالياته في يومه الثاني بقاعة الإمارات للضيافة، مسجلاً 310 صفقات عقارية بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، وسط إقبال واسع من الزوار الذين بلغ عددهم 5,270 زائراً.

وشهد اليوم الثاني برنامجاً حافلاً بالجلسات الحوارية والموضوعات المتخصصة التي تناولت التملك والإقامة الذهبية والابتكار والتكنولوجيا والعملات الرقمية في القطاع العقاري.

وتصدر البرنامج ثلاث جلسات حوارية متخصصة، استهلت بجلسة "الابتكار العقاري"، التي قدمها وائل حندوس، وتناولت دور الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير القطاع العقاري.

وناقشت جلسة "العملات الرقمية والعقارات"، التي قدمها محمود التميمي، استخدام العملات الرقمية وتقنية "البلوك تشين" في عمليات شراء وبيع العقارات.

كما شهد البرنامج جلسة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تمحورت حول باقة التملك في عجمان والإقامة الذهبية.

وتواصلت فعاليات اليوم الثاني ضمن فقرات "عقار كاست"، التي تناولت موضوعات "لماذا تُعد إمارة عجمان وجهة واعدة للاستثمار العقاري؟"، و"تكنولوجيا العقارات"، و"من المتابعين إلى المستثمرين.. كيف تبني وسائل التواصل الاجتماعي ثروة عقارية؟".

كما شهد المعرض سحباً على شقة مجهزة بالكامل مقدمة من شركة "روكهيل" للتطوير العقاري لصالح أصحاب الهمم في عجمان، بالتعاون مع مركز "مشاغل" للتأهيل المهني والتشغيل التابع لوزارة تنمية المجتمع.

وتضمن برنامج اليوم الثاني مسابقات تفاعلية ضمن الفعاليات المسائية، فيما تتواصل أعمال معرض عجمان للاستثمار العقاري، الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الحالي.