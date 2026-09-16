شراكة بين "رأس الخيمة لتنمية السياحة" وطيران الإمارات لتعزيز استقطاب الزوار للإمارة

دبي في 16 سبتمبر / وام / وقّعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وطيران الإمارات، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز أعداد الزوار وتنشيط حركة السفر إلى الإمارة من أسواق مختارة ضمن شبكة الناقلة العالمية.

وقع المذكرة، خلال معرض سوق السفر العربي 2026، عدنان كاظم نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وفيليبا هاريسون الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وبموجب مذكرة التفاهم ستتعاون هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وطيران الإمارات، لاستكشاف فرص تنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية في أسواق مختارة، تشمل حملات تسويقية وإعلانية مشتركة، وبرامج رحلات تعريفية مخصصة لشركاء قطاع السفر ووسائل الإعلام.

وستدعم الهيئة هذه الزيارات من خلال تنظيم تجارب مختارة، تتيح للمشاركين التعرّف على أبرز المقومات التي تميّز رأس الخيمة كوجهة سياحية، إلى جانب تقاسم تكاليف التسويق لأنشطة الحملات التي تنفّذ عبر أسواق مختلفة ضمن الأسواق المستهدفة لرأس الخيمة.

وسيبحث الطرفان فرص تطوير باقات مخصصة لعملاء طيران الإمارات، والترويج لها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للناقلة، إلى جانب تقديم حوافز لمنظمي الرحلات وشركاء قطاع السفر، بما يشجع مزيداً من الزوار على اكتشاف ما تزخر به دولة الإمارات من أنشطة وتجارب متنوعة، إضافة إلى فرص تبادل الرؤى والبيانات لتحديد شرائح المسافرين ذات الأولوية، بما يدعم توجيه الحملات التسويقية ويعزز قدرتها على الوصول إلى الجمهور المستهدف.

وقالت فيليبا هاريسون، إنه مع مواصلة تطوير التجارب السياحية في رأس الخيمة وتعزيز مكانة الإمارة على الساحة العالمية، سيسهم التعاون مع طيران الإمارات في الوصول إلى شرائح أوسع من المسافرين في الأسواق الدولية الرئيسية، ومن خلال هذه الشراكة، نطمح إلى تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لشركائنا في قطاع السياحة، ومنح المسافرين مزيداً من الأسباب لزيارة دولة الإمارات واكتشاف ما تقدمه إمارة رأس الخيمة.

من جانبه أعرب عدنان كاظم، عن الفخر بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ودعم رؤيتها الطموحة لتعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية وصولاً إلى مستهدفاتها لعام 2030، حيث تمنحنا شبكتنا العالمية التي تمتد إلى نحو 140 وجهة، قدرة واسعة على فتح أسواق جديدة أمام رأس الخيمة واستقطاب شرائح متنوعة من الزوار، وتشجيعهم على اكتشاف ما تزخر به الإمارة من تجارب سياحية استثنائية.

وأضاف أنه من خلال هذا الحضور العالمي تواصل طيران الإمارات دعم نمو السياحة الوافدة إلى دولة الإمارات، وربط مزيد من الزوار بما تتمتع به إماراتها من مقومات وتجارب متنوعة، بما يعزز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية متكاملة.

وتستهدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة استقطاب أكثر من 3.5 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، فيما تواصل الإمارة توسيع عروضها السياحية من خلال افتتاح فنادق جديدة ومشاريع تحمل أبرز علامات الضيافة العالمية، إلى جانب مجموعة من المشاريع النوعية الكبرى، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تنويع خيارات الإقامة والتجارب المتاحة للزوار، ودعم طموحات الإمارة السياحية على المدى الطويل، فضلاً عن إتاحة فرص أوسع للتعاون مع طيران الإمارات وشركائها في قطاع السفر.