مؤتمر أمراض القلب الأول يناقش مستجدات وتشخيص الحالات المعقدة للقلب

دبي في 16 سبتمبر/ وام/ ناقش مؤتمر أمراض القلب الأول، أهم مستجدات الوقاية من أمراض القلب وتشخيصها وتطوير رعاية المرضى، لا سيما الحالات الحرجة والمعقدة.

واستعرض المؤتمر، الذي نظمته مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وأقيم للمرة الأولى، أحدث البحوث والابتكارات العلمية في مجالات العناية المركزة، والتبرع بالأعضاء وزراعتها، والرعاية المتقدمة للمرضى ذوي الحالات االحرجة.

شارك في المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، نخبة من الخبراء والمتخصصين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم لتبادل المعرفة والخبرات، واستعرضت جلساته أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال تشخيص وعلاج أمراض القلب.

وقدم المؤتمر برنامجاً علمياً وطبياً حافلاً تضمن عروضاً توضيحية مباشرة لحالات سريرية وإجراءات قلبية معقدة، من بينها التدخل التّاجي عن طريق القسطرة "PCI"، وزرع الصمام الأبهري عبر القسطرة "TAVI"، إلى جانب جلسات متخصصة حول التدخلات القلبية الهيكلية، وقصور القلب، والدعم الديناميكي الدموي، واستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم "ECMO"، وتكلس الشرايين التاجية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.