جيسيك جلوبال 2026 يؤكد تعزيز القدرات السيبرانية لمواكبة الذكاء الاصطناعي

دبي في 16 سبتمبر/ وام / أكد مسؤولون وخبراء مشاركون في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026 "جيسيك جلوبال" أهمية تطوير القدرات السيبرانية، ورفع جاهزية المؤسسات، وتعزيز الكفاءات والشراكات، بما يدعم بناء منظومة رقمية آمنة وموثوقة ومستدامة.

ويجمع "جيسيك جلوبال"، نخبة من الجهات الحكومية والخبراء لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات وتعزيز حماية البيانات والأنظمة لمناقشة مستقبل الأمن السيبراني في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وقال عمرو كامل المدير العام لمايكروسوفت الإمارات في تصريحت لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة مضاعِفة لقدرات الدفاع السيبراني، إذ يساعد فرق الأمن على تحليل عدد أكبر من الإشارات، والتحقيق في الحوادث بسرعة أكبر، والاستجابة بسرعة أكبر وبسياق أوضح.

وأضاف : في مايكروسوفت، ينصب تركيزنا على نموذج أمني تقوده الخبرة البشرية ويدعمه الذكاء الاصطناعي أي استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات المدافعين، مع إبقاء المسؤولية عن التقدير والحوكمة والقرارات الحيوية في يد الإنسان.

وأوضح أن هذه الرؤية تكتسب أهمية خاصة لأن المرونة لم تعد شأناً تقنياً فقط، بل أصبحت أساساً لاستمرارية الاقتصاد والثقة المؤسسية وثقة الجمهور ومع ترسّخ الذكاء الاصطناعي في مختلف المؤسسات، يجب أن يتطور الأمن بالتوازي معه، لحماية ليس فقط الأفراد والبيانات، بل أيضاً منظومة متنامية من وكلاء الذكاء الاصطناعي وهويات الآلات.

وقال : في GISEC، نجسّد هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال أربع مناطق للعروض التوضيحية وتسعة شركاء من المنظومة، تركز كل منها على أحد التحولات الرئيسية التي نشهدها في مشهد الأمن السيبراني.

وأشار إلى أن منطقة عمليات الأمن الحديثة توضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي توفير سرعة أكبر وسياق أوضح في التحقيق والاستجابة أما منطقة أمن وحوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، التي تضم Project Perception وSecurity Copilot، فتوضح كيف تبدو العمليات الأمنية التي تقودها الخبرة البشرية ويدعمها الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع.

وقال عبد الرحمن النظري، مدير إدارة الأمن السيبراني وحماية المعلومات في هيئة الصحة بدبي: يمنحنا معرض جيسيك فرصة مهمة للاطلاع عن قرب على الاتجاهات التي يشهدها العالم في مجال الأمن السيبراني، والتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول، إلى جانب استكشاف أبرز التحديات التي يواجهها هذا القطاع.

وأضاف : في دولة الإمارات، نطمح دائماً إلى أن نكون في المقدمة، ولذلك من المهم أن نواكب هذه التطورات، ونستفيد من الخبرات والتجارب العالمية لافتا إلى أن الأمن السيبراني اليوم لم يعد مجرد جانب تقني، بل أصبح جزءاً أساسياً من منظومة حماية البيانات والأنظمة وضمان استمرارية الخدمات ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير قدراتنا والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يعزز جاهزيتنا للتعامل مع التحديات المستقبلية، ويدعم قدرتنا على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

وقال عمر عارف الشامسي رئيس قسم التحليل الجنائي السيبراني بمركز الشارقة للأمن السيبراني إن المركز يدعم استمرارية الخدمات الحكومية، ويحمي البيانات والأصول الرقمية، ويسهم في تبني التقنيات حديثة بصورة آمنة ومسؤولة.

وأضاف أن المركز أطلق إستراتيجية الأمن السيبراني التي تضع إطاراً موحداً يعزز جاهزية الجهات الحكومية في امارة الشارقة واستجابتها الاستباقية للتهديدات، ويركز على تطوير الكفاءات والشراكات، بما يدعم تحولاً رقمياً موثوقاً ومستداماً على مستوى إمارة الشارقة.