شرطة دبي تستعرض مشروع أكاديميتها الجديد خلال سوق السفر العربي 2026

دبي في 16 سبتمبر/ وام / أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، أن مشاركة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي 2026 تعكس حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الدولية الكبرى التي تستضيفها إمارة دبي، والتعريف بمنظومتها المتكاملة في دعم قطاع الأمن السياحي، وما توفره من خدمات أمنية وذكية ومبتكرة تسهم في ترسيخ مكانة دبي واحدة من أكثر الوجهات العالمية أمناً وأماناً.

وأوضح أن الأمن يمثل ركيزة أساسية في نجاح التجربة السياحية واستدامة نمو القطاع، وأن شرطة دبي تعمل، بالتكامل مع شركائها، على تقديم خدمات استباقية وسلسة تعزز جودة حياة الزوار، وتثري تجربتهم السياحية، وتيسر حصولهم على الخدمات الأمنية أينما كانوا.

جاء ذلك خلال زيارة سعادته منصة شرطة دبي المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2026، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة عدد من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع السفر والسياحة وخبراء المجال من مختلف دول العالم.

واطلع سعادته، يرافقه اللواء الدكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء محمد عيسى العظب، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من مديري الإدارات العامة ونوابهم، على الخدمات والمبادرات التي تستعرضها شرطة دبي خلال المعرض.

وأشاد بما تستعرضه المنصة من خدمات ومبادرات نوعية تسخر أحدث التقنيات والحلول الذكية لخدمة أفراد المجتمع والزوار والسائحين.

واستعرضت المنصة مجسماً لمشروع المبنى الجديد لأكاديمية شرطة دبي، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ضمن مجموعة من المشاريع الإستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي بقيمة إجمالية تبلغ ملياري درهم، وتهدف إلى تحقيق إستراتيجية شرطة دبي في ترسيخ دعائم الأمن والأمان، وتعزيز إسعاد أفراد المجتمع، والإسهام في الاستثمار في تأهيل وتطوير وتدريب الكوادر البشرية التخصصية في العمل الشرطي.

ويقع المبنى الجديد للأكاديمية في منطقة الروية الأولى، ويقام على مساحة 155 هكتاراً، ويستوعب 2500 طالب وطالبة، ويضم أربع مناطق، تشمل المنطقة السكنية التي تستوعب 1200 طالب من المرشحين والمرشحات والمستجدين، إلى جانب المرافق الخدمية وأماكن الإعاشة والاستراحات وميدان للتدريب اليومي.

كما يضم منطقة للفصول الدراسية والإدارة العامة للأكاديمية ومباني الكليات والقاعات ومكاتب الطاقم الإداري والأكاديمي والإدارة العامة للتدريب، إضافة إلى مركز صحي ومسرح يتسع لـ1000 شخص.

وتشمل المنطقة الرياضية 17 مرفقاً رياضياً، من بينها صالة رياضية مغلقة، وحمام سباحة مغلق، وحمام سباحة أولمبي مفتوح، وملعب كرة قدم ومدرجات رياضية، وملاعب خارجية لرياضات البادل والتنس الأرضي والكرة الطائرة، إلى جانب فندق سكني للفرق الرياضية مكون من 26 غرفة.

أما المنطقة الرابعة فتتمثل في الميدان الرئيسي للأكاديمية، الذي يستوعب 2500 شخص من الحضور والجمهور، إلى جانب مدينة تدريب للعمليات الشرطية، فيما يحتوي المشروع على مسار للدراجات الهوائية والجري بطول ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلومتر. وتبلغ تكلفة المشروع مليار درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2027.

وعرضت المنصة خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الإلكتروني، بما يسهم في تبسيط إجراءات المتعاملين ودعم توجهات حكومة دبي نحو تصفير البيروقراطية من خلال توفير خدمات استباقية وسهلة الوصول.

وتتيح الخدمة للمتعاملين الاطلاع على حالتهم الجنائية والمالية في معظم البلاغات دون الحاجة إلى زيارة مراكز الشرطة أو الجهات القضائية أو الجهات المختصة بالنزاعات الإيجارية وغيرها، كما تمكنهم من معرفة أي تعاميم أو بلاغات مسجلة بحقهم وتحديد الجهة المطلوب مراجعتها في حال وجود إجراء مالي أو جنائي، بما يجنبهم المواقف غير المتوقعة، خاصة عند التخطيط للسفر أو إنجاز المعاملات الرسمية.

واستعرضت المنصة كذلك خدمة “عين الشرطة”، الهادفة إلى تعزيز مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية والظواهر السلبية.

وتتيح الخدمة التفاعلية للجمهور التواصل مع شرطة دبي للإبلاغ عن التجاوزات والمشاحنات والسلوكيات غير الاجتماعية والتصرفات التي قد تتسبب في صدام مع الآخرين، أو تعاطي وبيع المخدرات، أو أي تصرف من شأنه أن يضع مرتكبيه تحت طائلة القانون.

ويمكن استخدام خدمة “عين الشرطة” المتوفرة على تطبيق شرطة دبي عبر الهواتف النقالة لإرسال رسائل نصية أو صوتية أو مقاطع فيديو أو صور، إضافة إلى تحديد موقع المستخدم أو موقع الحدث المبلغ عنه، فيما تتعامل شرطة دبي بسرية تامة مع المعلومات الواردة إليها.

وتواصل شرطة دبي خلال أيام المعرض تقديم محاضرات توعوية للزوار في مجال الأمن السياحي، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة سياحية آمنة وتعريف زوار المعرض بخدماتها الهادفة إلى إسعاد السائحين.

وتتضمن المحاضرات التعريف بمفهوم الأمن السياحي، وأهمية الإجراءات والخدمات التي تسهم في توفير تجربة سياحية آمنة ومريحة وسعيدة، إلى جانب التعريف بخدمات مركز الشرطة الذكي، ونظام المفقودات والمعثورات، ومنصة “e-Crime”، ومنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية.