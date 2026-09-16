"معرض دبي للمركبات الكهربائية" يستعرض مستقبل التنقل الذكي والمستدام

دبي في 16 سبتمبر/ وام/ يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل، الدورة الافتتاحية من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 «EV World»، بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعالمية، وأكثر من 30 شريك أعمال من الجهات المتخصصة، فيما يتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 10 آلاف زائر متخصص.

ويقام الحدث بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحت شعار «نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل»، ويجمع قادة القطاع وصناع القرار والمستثمرين، لاستعراض تطورات قطاع التنقل الكهربائي والذكي، وبحث فرص التعاون والاستثمار.

ويغطي المعرض مختلف مكونات منظومة التنقل، بما يشمل المركبات الكهربائية، والبطاريات وحلول تخزين الطاقة، والبنية التحتية للشحن، والأساطيل والتنقل التجاري، والأنظمة الذاتية، وبرمجيات التنقل الذكي، والتنقل الجوي، والتنقل المصغر، وحلول الطاقة المستدامة.

ويتيح الحدث لمشغلي الأساطيل ومديري حلول التنقل تقييم المركبات الكهربائية التجارية وأنظمة الشحن، فيما يوفر للمستثمرين والموزعين فرصة للتعرف إلى مجالات النمو والتواصل مع الشركاء في القطاع، إلى جانب استكشاف الفرص المتنامية في مجالات تخزين الطاقة، والتنقل المتصل، والبنية التحتية المستدامة، وأنظمة النقل ذاتي القيادة.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس معرض «EV World»، إن قطاع التنقل يمر بمرحلة محورية من التحول العالمي، تتكامل فيها المركبات والبنية التحتية والطاقة والتقنيات الرقمية بصورة غير مسبوقة.

وأضاف أن جمع مكونات هذه المنظومة في دبي يوفر للزوار فرصة للتواصل المباشر مع قادة القطاع وصناع القرار، والتعرف إلى التقنيات المتقدمة ورؤى السوق والشراكات الإستراتيجية، بما يمكّنهم من المشاركة في المرحلة المقبلة من نمو التنقل الكهربائي والذكي في المنطقة.

ويتضمن المعرض إطلاق تقنيات جديدة، وتجارب قيادة، وعروضاً حية، وورش عمل متخصصة، إلى جانب منصة لحلول التنقل المستقبلي، بما يتيح للشركات والجهات المشاركة التعرف إلى تطورات السوق وبحث فرص التعاون والتوسع في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط .

ويأتي تنظيم الحدث في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع التنقل الكهربائي عالمياً، مع تزايد التكامل بين المركبات والبنية التحتية للطاقة وشبكات الشحن وتقنيات البطاريات والبرمجيات والأتمتة وحلول المدن الذكية.