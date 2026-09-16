"أريام" تتصدر أول أشواط " الإيذاع" في مهرجان العين للهجن

العين في 16 سبتمبر/ وام / تواصلت اليوم فعاليات السباق التمهيدي الثالث بمهرجان العين الثاني 2026 لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بإقامة منافسات سن الإيذاع لمسافة 4 كلم.

وتصدرت “أريام” لسالم حمد بن راشد المخيبي أول الأشواط محققة 6:14:80 دقيقة، وحصد "كفو" لخليفة سلطان بالرشيد السويدي، لقب الشوط الثاني بزمن قدره 6:07:24 دقيقة.

وتفوقت“السنيوّرة” لعلي سليم بن حميد الوهيبي في الشوط الثالث مسجلة 6:14:47 دقيقة، وتوّجت “العين” لخليل راشد بن علي الشامسي بلقب الشوط الرابع، محققة 6:14:82 دقيقة.

وشهد الشوط الخامس، فوز “مرموق” لحميد قنون مسلم بن حمرور العامري بالمركز الأول مسجلاً 6:10:52 دقيقة، وتمكن “حايل” لمحمد سعيد محمد بالكيلة العامري من حصد لقب الشوط السادس ب 6:12:93 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط السابع، عن فوز “نجاح” لبطي مسلم العامري، بالمركز الأول" أفضل توقيت"، بزمن قدره 6:06:57 دقيقة، كما فاز “المهندس” لحميد أحمد بن صالح العامري بلقب الشوط الثامن مسجلا 6:09:11 دقيقة.

ونجحت "مهمة" لمحمد سبيع بن سعيد مسعود الشامسي في الفوز بلقب الشوط التاسع مسجلة 6:12:07 دقيقة، بينما اختتم “حفيت” لحمد سعد محمد بن قذله الأحبابي المنافسات بحصد لقب الشوط العاشر مسجلا 6:12:61 دقيقة.