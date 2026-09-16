الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في الألعاب الإقليمية بالقاهرة

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام/ يشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي في منافسات النسخة العاشرة من الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستضيف القاهرة جانباً من منافساتها خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري.

وتوزعت منافسات النسخة العاشرة من الألعاب على خمس دول في المنطقة، وتأتي القاهرة بوصفها المحطة الثانية ضمن هذا النموذج الجديد بعد منافسات سوسة في تونس، وهو النموذج الذي يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة، وإتاحة فرص أكبر أمام اللاعبين لخوض المنافسات في عدد أكبر من الرياضات، وتعزيز حضور أنشطة الأولمبياد الخاص في مختلف دول المنطقة.

وتضم بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي المشاركة في القاهرة 28 عضواً، بينهم 15 لاعباً، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية، ويشارك لاعبو الإمارات من ذوي التحديات الذهنية والنمائية في أربع رياضات هي: الجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، والقوة البدنية، والفروسية.

وخاض اللاعبون خلال الفترة الماضية برنامجاً تدريبياً متواصلاً استعداداً للمنافسات، شمل تدريبات فنية وبدنية متخصصة في الرياضات المشاركة، بهدف تطوير مهاراتهم ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، وتعزيز قدرتهم على خوض المنافسات بثقة وتقديم أفضل أداء ممكن.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، إن هذه المشاركة تمثل محطة جديدة في مسيرة تمكين لاعبينا وتعزيز ثقتهم بقدراتهم، من خلال إتاحة المزيد من الفرص أمامهم لخوض المنافسات الإقليمية وإظهار ما اكتسبوه من مهارات وخبرات، مؤكدا الثقة في استعداد اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء يليق بدولة الإمارات، والاستفادة من هذه التجربة على المستويين الرياضي والشخصي.

وأضاف أن الألعاب الإقليمية تعد محطة مهمة في مسار التأهل والاستعداد للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، المقرر إقامتها في سانتياغو بتشيلي عام 2027، حيث تتيح للاعبين فرصة اختبار مستوياتهم وتطوير قدراتهم الفنية والتنافسية قبل الحدث العالمي.

وتشهد النسخة العاشرة من الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولاً تنظيمياً نوعياً، بعد اعتماد الرئاسة الإقليمية نموذجاً جديداً يقضي بإقامة المنافسات في عدد من الدول والمدن العربية وعلى مدار العام، بدلاً من تنظيمها في مدينة واحدة كل أربع سنوات كما كان معمولاً به سابقاً.

ويبدأ برنامج المشاركة بوصول الوفد إلى القاهرة غدا، يليه التدريب والتقسيم يوم الجمعة المقبل، واستكمال التقسيم وحفل الافتتاح الرسمي السبت المقبل على أن تقام النهائيات والتتويج الأحد المقبل، فيما يُخصص يوم الاثنين لفعاليات برنامج المدن المستضيفة ويوم الثقافة المصرية، ويقام حفل الختام يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الحالي.