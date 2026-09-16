خورفكان للمعاقين يستعرض المرحلة الثانية لتطوير منشآته الرياضية والخدمية

خورفكان في 16 سبتمبر/ وام / استعرض مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، خلال اجتماع مع وفد القسم الهندسي بمجلس الشارقة الرياضي، مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من منشآت النادي، ومكوناتها ومراحل إنجازها، وأعمال الصيانة والتطوير.

وبحث الاجتماع إنشاء مدرج وقاعة رياضية رئيسية مؤهلة لاستضافة الأنشطة الرياضية للفتيات، وغرف فندقية لإقامة اللاعبين والوفود خلال المعسكرات التدريبية، ومرافق تجارية على واجهة النادي.

كما تم استعراض احتياجات المنشآت من أعمال الصيانة المدنية، والآليات المناسبة لتنفيذها بالتزامن مع استكمال المرحلة الثانية، بما يضمن المحافظة على جاهزيتها، ورفع كفاءتها وتعزيز استدامتها.

وأكد عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس الإدارة أن تنفيذ المرحلة الثانية خطوة محورية في مسيرة تطوير منشآت النادي، لما ستوفره من مرافق رياضية وخدمية متكاملة تدعم البرامج التدريبية، وتعزز قدرته على استضافة البطولات والمعسكرات والفعاليات المختلفة، معربا عن تقديره للدعم المتواصل من مجلس الشارقة الرياضي، وحرصه على توفير منشآت رياضية حديثة تلبي احتياجات الرياضيين من ذوي الإعاقة.

وأوضح الدكتور لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الاجتماع يجسّد حرص النادي على متابعة مراحل تنفيذ المشروع والوقوف على مختلف الاحتياجات الفنية، لاسيما أن تطوير المنشآت سيسهم في الارتقاء بجودة الخدمات، والبرامج المقدمة للاعبين واللاعبات.