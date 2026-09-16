فلاي دبي توسع شبكتها العالمية بإتفاقيات ربط جديدة مع الخطوط الهندية والأوزبكية

دبي في 16 سبتمبر/ وام / كشفت فلاي دبي عن اتفاقيات جديدة للربط الجوي مع كل من الخطوط الجوية الهندية والخطوط الجوية الأوزبكية مما يوسع شبكتها العالمية لتشمل وجهات في آسيا وأستراليا وأوروبا.

وتوفر هذه الشراكات لمسافري فلاي دبي إمكانية السفر إلى أكثر من 80 وجهة إضافية عبر شبكات الشركاء وفي الوقت نفسه تتيح لعملاء الخطوط الهندية والخطوط الاوزبكية خيارات ربط مريحة إلى وجهات رئيسية ضمن شبكة فلاي دبي عبر دبي مع ميزة السفر بتذكرة واحدة مع الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية.

ومع هذه الاتفاقيات الجديدة تضم شبكة الربط الجوي لفلاي دبي اليوم 46 اتفاقية شراكة مما يعزز الدور الإستراتيجي للناقلة في دعم الربط الجوي لدبي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للسفر والتجارة.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي إن شراكاتنا الجديدة مع كل من الخطوط الجوية الهندية والخطوط الجوية الأوزبكية خطوة تعد هامة في استراتيجية توسيع شبكة فلاي دبي حيث توفر لمسافرينا خيارات أوسع عند السفر عبر دبي إذ تتيح لنا الوصول إلى أسواق جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا بينما توفر الخطوط الجوية الاوزبكية ربطا باسواق حيوية في اسيا الوسطى وروسيا وأوروبا مما يعزز مكانة دبي كمركز رائد يربط بين الشرق والغرب ويدعم قدرتنا على تعزيز الربط مع الأسواق الدولية الرئيسية.

وأضاف أنه من خلال شراكتنا مع الخطوط الجوية الهندية سيتمكن عملاء فلاي دبي من الوصول إلى وجهات هندية رئيسية تشمل بنغالور وتشيناي وشانديغار وغوا وجايبور وبوني وفاراناسي بالإضافة إلى وجهات دولية تشمل بالي ومدينة هو تشي منه وهونغ كونغ وكوالالمبور وموريشيوس وملبورن وسيول وسنغافورة وسيدني وطوكيو.

من جهته قال نيبون أغاروال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الهندية إن الخطوط الجوية الهندية تعمل على توسيع شراكاتنا بثبات مع شركات طيران رائدة حول العالم وذلك لمنح عملائنا إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية أوسع مع توفير خيارات سفر متنوعة ورحلات ربط مرنة تمتد إلى ما وراء وجهاتنا المباشرة وتعزز شراكتنا مع فلاي دبي فرص الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه عبر دبي كما تتيح لنا الترحيب بعملاء فلاي دبي على متن شبكتنا الدولية المتنامية. وبينما نواصل رحلة التحول التي بدأناها نتطلع إلى تعريف المزيد من المسافرين بخدماتنا الجديدة وبدفء الضيافة الهندية الأصيلة عبر عدد متزايد من الوجهات.

وفي الوقت نفسه ستوفر الخطوط الجوية الاوزبكية رحلات ربط للمسافرين عبر طشقند إلى مدن مثل إيركوتسك وكراسنويارسك وموسكو وإلى بوابات أوروبية رئيسية تشمل فرانكفورت ولندن وميلانو وميونيخ وباريس وروما بالإضافة إلى وجهات أوزبكية شهيرة مثل بخارى وفرغانة وأورجينتش.

وأعرب شوخرات خودايكولوف رئيس مجلس إدارة "الخطوط الجوية الأوزبكية عن سعادته بهذا التعاون الجديد مع فلاي دبي إذ ستمكنها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين شركتينا من الاستفادة من نقاط القوة في شبكات وجهاتنا وتوسيع خيارات السفر المتاحة لركابنا وجعل السفر الدولي أكثر راحة ومرونة ونحن واثقون من أن هذه الشراكة ستخلق فرصاً جديدة للمسافرين وتساهم في تعزيز مكانة أوزبكستان كأحد مراكز الطيران الرئيسية في آسيا الوسطى.

وسيستمتع المسافرون الذين يواصلون رحلاتهم عبر شبكة فلاي دبي بتجربة سفر متميزة على متن أسطول الشركة الحديث من طائرات بوينغ 737 .

ومنذ بدء عملياتها في عام 2009 نجحت فلاي دبي في بناء واحدة من أوسع شبكات الطيران في المنطقة حيث تغطي أكثر من 120 وجهة وأطلقت رحلات إلى أكثر من 100 وجهة في أسواق لم تكن تتمتع سابقاً برحلات جوية مباشرة مع دبي أو تكن مشمولة بخدمات الناقلات الوطنية الإماراتية.

ومن خلال شراكات الربط واتفاقيات الرمز المشترك تتيح فلاي دبي لمسافريها الوصول إلى أكثر من 300 وجهة حول العالم مما يعزز من دورها كناقلة ربط محورية وحلقة وصل حيوية بين الثقافات والاقتصادات حول العالم.

يمكن للمسافرين حجز رحلات الربط المشترك مع كل من الخطوط الجوية الهندية والخطوط الاوزبكية عبر موقع فلاي دبي الشبكي flydubai.com.