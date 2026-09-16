مؤسسة دبي للمرأة توقع مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة

دبي في 16 سبتمبر / وام / وقعت مؤسسة دبي للمرأة مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات المرتبطة بدعم وتمكين المرأة، وتطوير قدرات الموظفات، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي.

وقعت المذكرة، سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وفريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات بمركز دبي للسلع المتعددة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، وضمن مبادراتهما للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، الذي يستمر شهراً كاملاً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026 تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل".

وتوفر المذكرة إطاراً للتعاون في تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من المدربين والاستشاريين والخبراء المتخصصين، وإتاحة فرص المشاركة لموظفات الطرفين في الملتقيات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية ذات الصلة التي ينظمها كل منهما، إلى جانب التعاون في تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية المهارات الشخصية والمهنية والقيادية للموظفات، بما يدعم تطوير قدراتهن وتعزيز الكفاءة والأداء المؤسسي.

وتشمل المذكرة كذلك التعاون في إطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج مشتركة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، بما يتيح فرصاً أوسع للاستفادة من المعارف والخبرات المتخصصة، ويدعم حضورها الفاعل في مسيرة التنمية.

وأعربت سعادة نعيمة أهلي، بهذه المناسبة، عن الاعتزاز بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، وشراكته في الدورة الثانية لمنتدى المرأة الإماراتية التي عقدت مؤخراً، بما يعكس أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات لدعم مسيرة المرأة الإماراتية.

وأضافت أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص مؤسسة دبي للمرأة على بناء شراكات نوعية مع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بما يسهم في تطوير قدرات المرأة، وتوسيع فرصها للاستفادة من الخبرات والمعارف المتخصصة، وتعزيز حضورها المؤثر في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات التخصصية والقطاعات المستقبلية.