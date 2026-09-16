عبدالعزيز بن حميد يكرم الفائزين بجوائز برنامج التصنيف العقاري بعجمان

عجمان في 16 سبتمبر/ وام/ كرَّم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، الفائزين بجوائز برنامج التصنيف العقاري، وذلك خلال حفل الإعلان عن نتائج الدورة السادسة من البرنامج الذي أقامته الدائرة على هامش فعاليات معرض عجمان للاستثمار العقاري، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال في إمارة عجمان.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أن برنامج التصنيف العقاري يدعم جهود الدائرة للنهوض بالقطاع العقاري من خلال الارتقاء بأداء شركات التطوير والمكاتب العقارية، ويسهم في تعزيز جودة الحياة في المجمعات السكنية، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة عجمان مدينة عصرية توفر سبل الرفاهية والراحة للسكان، بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع.

وأشاد بالأداء المتميز للفائزين بجوائز برنامج التصنيف العقاري، وحرصهم على مواكبة وتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها سوق عجمان العقارية، من خلال تبني أساليب عمل مبتكرة وتقديم خدمات متكاملة تليق بسمعة ومكانة عجمان، وتتواءم مع متطلبات المستقبل وتطلعات القيادة الرشيدة.

من جانبه، قال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن الدائرة نفذت زيارات ميدانية تفتيشية للمكاتب العقارية من أجل الوقوف على جاهزيتها ومدى التزامها بالمعايير واللوائح الخاصة ببرنامج التصنيف العقاري التي تم وضعها بناءً على دراسات ومقارنات معيارية مع منظمات عالمية لتناسب وتيرة التنمية المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري، ولرفع مستوى أداء الشركات العقارية ومواكبة التطلعات الاقتصادية في إمارة عجمان.

وأضاف أن الدائرة ركزت خلال عملية تصنيف المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين على معايير تضمن الحوكمة والموضوعية في التقييم، حيث تم التدقيق على مدى التزام الوسطاء باللوائح والتشريعات العقارية وعدد معاملات البيع المبرمة عن طريقهم، ومؤهلاتهم العلمية والبرامج التدريبية التي تم اجتيازها، فضلاً عن التكريمات التي حصل عليها الوسيط العقاري من الجهات الحكومية والخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الشكاوى والمخالفات المحررة ضد الوسيط العقاري.