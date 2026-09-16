مصر تعلن 9 اكتشافات جديدة للغاز والزيت

القاهرة في 16 سبتمبر /وام/ أعلنت مصر تحقيق 9 اكتشافات جديدة للغاز والزيت، بواقع 8 للغاز وواحد للزيت، أضافت مخزونات بنحو 2.8 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب خطة لحفر 16 بئرا استكشافية خلال العام المالي الحالي تستهدف موارد تقدر بنحو 6 تريليونات قدم مكعب.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، حيث تم الإعلان عن استهداف إضافة نحو 330 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا إلى الإنتاج المحلي قبل نهاية العام الحالي، منها 250 مليون قدم مكعب من حقلي ظهر وغرب مينا بالبحر المتوسط و80 مليونا من حقول مليحة بالصحراء الغربية.

وقال بدوي إن زيادة الإنتاج المحلي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتقليل فاتورة استيراد الغاز وتأمين الاحتياجات المحلية، فيما أعلنت “إيجاس” إسناد 4 قطاعات جديدة للبحث عن الغاز باستثمارات تقترب من 200 مليون دولار، والتوقيع على 5 اتفاقيات جديدة باستثمارات 240 مليون دولار، إلى جانب جذب استثمارات جديدة لشركتي “توتال إنرجيز” و”شيفرون”.

وام/قر/زي