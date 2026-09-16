دبي القابضة تنظم يوماً مفتوحاً للتوظيف للكفاءات الإماراتية

دبي في 16 سبتمبر /وام/ أعلنت "دبي القابضة"، التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، تنظيم يوم مفتوح للتوظيف خاص بالمواطنين على مستوى المجموعة، يوم 23 سبتمبر الجاري في مدينة جميرا، من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً.

ويقام اليوم المفتوح للتوظيف ضمن "الملتقى"، المنصة الموحدة للكفاءات الإماراتية عبر المجموعة، بهدف ربط المواهب الوطنية مباشرة بفرق التوظيف والفرص المهنية المتاحة ضمن سبع شركات تعمل في 10 قطاعات اقتصادية تابعة لها.

ويتيح الحدث للمشاركين استكشاف مجموعة واسعة من الوظائف في القطاعات والتخصصات المختلفة، والمشاركة في مقابلات وظيفية تُجرى في موقع الفعالية، إلى جانب التعرف إلى فرص مهنية تغطي مراحل المسيرة الوظيفية، بدءاً من الوظائف المخصصة للخريجين والمناصب التخصصية، وصولاً إلى الفرص القيادية على مستوى المجموعة.

وتشارك في اليوم المفتوح للتوظيف الشركات والعلامات التجارية التابعة لـ"دبي القابضة"، بما في ذلك "جميرا" و"مِراس" و"نخيل" و"القرية العالمية" و"دبي باركس آند ريزورتس" و"كوكاكولا أرينا" و"شبكة الإذاعة العربية"، بما يعكس تنوع الفرص المتاحة ضمن عدد من الوجهات والمنصات والقطاعات في دبي.

وقالت فاطمة حسين، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة في "دبي القابضة"، إن الاستثمار في المواهب الوطنية يمثل أولوية إستراتيجية للمجموعة، وركيزة أساسية لدعم مسيرة دبي الاقتصادية على المدى الطويل، مشيرة إلى أن اليوم المفتوح للتوظيف يجسد التزام "دبي القابضة" بإتاحة فرص مهنية أمام الكفاءات الإماراتية الطموحة، وتمكينهم من استكشاف مسارات وظيفية متنوعة ضمن محفظة أعمالها، والإسهام في رسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة نمو دبي.

ويتيح اليوم المفتوح للتوظيف للكفاءات الإماراتية التعرف إلى مجموعة واسعة من المسارات المهنية ضمن شركات "دبي القابضة"، تشمل تخصصات إدارة وتنفيذ المشاريع، والإستراتيجية، والشؤون القانونية، والأمن السيبراني، والهندسة، وإدارة المرافق، والمبيعات، والتأجير، وعلاقات الضيوف، والتسويق، والمالية، ورأس المال البشري، وعلاقات العملاء، وإدارة المجمعات.

وتتنوع الفرص الوظيفية المطروحة لتشمل مناصب الأخصائيين والمديرين، وصولاً إلى المديرين التنفيذيين ونواب الرئيس وفرص الانضمام إلى القيادات العليا.

ويعد "الملتقى" المنصة الموحدة للكفاءات الإماراتية لدى "دبي القابضة"، ويجمع تحت مظلته مجموعة من البرامج والفرص المصممة لدعم النمو والتطور في مختلف مراحل المسيرة المهنية، بدءاً من تطوير الكفاءات في مستهل مسيرتها المهنية والارتقاء بالخبرات التخصصية، وصولاً إلى اكتساب الخبرات القيادية وتعزيز فرص التنقل المهني طويل الأمد على مستوى المجموعة.