"أبوظبي للكتاب" .. تجربة رقمية توثق مسيرة رواد الشعر في الدولة

أبوظبي في 16 سبتمبر / وام / تقدم هيئة أبوظبي للتراث لزوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 تجربة رقمية ومعرفية متميزة من خلال منصة "خارطة الإمارات الشعرية التفاعلية"، التي توثق السير الذاتية والنتاج الأدبي لـ100 شاعر راحل من مختلف إمارات الدولة، في مشروع يجمع بين حفظ الموروث الشعري وتقديمه للجمهور بأسلوب تفاعلي حديث.

وتتيح المنصة للزوار التعرف إلى أبرز الأسماء الإماراتية في عالم الشعر، والاطلاع على أعمالهم بأساليب مبتكرة، من خلال عرض صور الشعراء، إلى جانب قصائدهم المقروءة، بما يوفر تجربة معرفية متكاملة تستحضر إرثهم الأدبي وتقرّبه إلى الجمهور بأسلوب عصري.

وأكد عبيد بن قذلان المزروعي، مدير إدارة الشعر في الهيئة، أن المنصة تمثل جسراً معرفياً يصل الحاضر بالماضي، وتخلّد البصمة الأدبية لشعراء أثروا المشهد الثقافي الإماراتي، مشيراً إلى أن المشروع يسعى إلى إنشاء أرشيف إماراتي جامع يتيح للباحثين والمهتمين التعرف إلى النتاج الشعري لمختلف مناطق الدولة وسير شعرائها ضمن تجربة رقمية تفاعلية.

وتأتي "خارطة الإمارات الشعرية التفاعلية" ضمن مشاركة هيئة أبوظبي للتراث في الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، المقامة في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار "لنقلب الصفحة.. ونقرأ العالم"، في إطار جهود الهيئة لتعزيز تواصل الجمهور مع الموروث الأدبي الإماراتي، وإتاحته للأجيال الجديدة عبر أدوات رقمية تجمع بين المعرفة والتفاعل.