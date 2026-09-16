الفجيرة العلمي" يحتفي برواد الهندسة في الإمارة ضمن "مبادرة وفاء"

الفجيرة في 16 سبتمبر /وام/ نظم نادي الفجيرة العلمي "مبادرة وفاء لتكريم رواد الهندسة في الفجيرة"، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام، وعدد من مديري وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب المهندسين المكرمين وأسرهم وذويهم.

وشهد الحفل تكريم 18 مهندساً من رواد العمل الهندسي، بينهم 16 مهندساً، واثنان ممن انتقلوا إلى رحمة الله، تقديراً لمسيرتهم المهنية وما قدموه من علم وخبرة وإسهامات بارزة في المجالات الهندسية والتنموية، ودورهم في مسيرة التطور التي شهدتها إمارة الفجيرة ودولة الإمارات.

وأكد الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، أن "مبادرة وفاء" لا تقتصر على الاحتفاء بمسيرة امتدت لسنوات، بل تمثل تقديراً لخبرات أسهمت في صناعة الحاضر وبناء المجتمع، مشيراً إلى أن المبادرة تنطلق من إيمان النادي بأهمية حفظ التجارب المهنية وتوثيقها ونقل معارفها إلى الأجيال القادمة.

وأوضح أن رسالة النادي تتجاوز تقديم البرامج والأنشطة العلمية إلى بناء جسور التواصل بين الخبرة والمعرفة والابتكار، وتحويل التجارب الملهمة إلى رافد معرفي يسهم في إعداد أجيال قادرة على التفكير والإبداع والمشاركة في صناعة المستقبل.

وألقى المهندس سليمان سعيد سليمان الزيودي، كلمةً نيابةً عن المكرمين، عبّر خلالها عن تقديرهم للمبادرة وما تحمله من قيمة إنسانية ومعنوية، مؤكداً أن الاحتفاء بأصحاب العطاء يشكل حافزاً لمواصلة العمل، ويوجه رسالة إلى الأجيال بأن إنجازاتهم ستبقى جزءاً من ذاكرة المجتمع ومسيرته التنموية.

وقدمت المهندسة مريم أحمد هارون، فقرات الحفل، التي جسدت الاعتزاز بالإنجاز الهندسي والوفاء لأصحاب المسيرة، وأبرزت ما يقف خلف المشروعات والمنجزات من قصص عطاء وخبرة وجهود متراكمة تستحق التقدير.

وتندرج "مبادرة وفاء" ضمن توجه النادي لتوسيع أثره المجتمعي، وتسليط الضوء على النماذج الوطنية التي شاركت في بناء الوطن، وتحويل المعرفة والتجربة إلى إرث متوارث بين الأجيال، بما ينسجم مع رسالته في نشر ثقافة العلم والمعرفة والابتكار.

وأكد النادي أن المبادرة تمثل خطوةً نحو توثيق الذاكرة الهندسية لإمارة الفجيرة وحفظ تجارب روادها، وفتح مساحات جديدة للتواصل بين أصحاب الخبرة والشباب والمهتمين بمجالات العلوم والهندسة والابتكار.