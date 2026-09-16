قمة الإعلام العربي تناقش وصول القصص المحلية إلى الجمهور العالمي

دبي في 16 سبتمبر /وام/ ناقشت جلسة "قصة محلية.. صدى عالمي"، ضمن أعمال اليوم الثاني لقمة الإعلام العربي 2026، قدرة الإنتاج السينمائي المحلي على الوصول إلى الجمهور العالمي، وأهمية تطوير القصص المحلية وتقديمها بصورة تحافظ على هويتها وخصوصيتها وتمنحها فرصاً أوسع للحضور في الأسواق الدولية.

وشارك في الجلسة محمد قبلاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمهرجان مالمو للسينما العربية، والمنتجة رولا ناصر، والمخرج والمنتج السينمائي محمد سعيد حارب، فيما أدارها سامر المرزوقي، مدير إدارة الأفلام في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية.

وأكد محمد سعيد حارب، أن الوصول إلى العالمية لا يتطلب التخلي عن الهوية المحلية أو محاكاة التجارب الأجنبية، مشيراً إلى أن الانطلاق نحو الجمهور الدولي يبدأ من امتلاك صانع الفيلم صوتاً واضحاً وقصة أصيلة يستطيع تقديمها بصورة مقنعة.

من جانبه، سلط محمد قبلاوي الضوء على الدور الذي تؤديه المهرجانات السينمائية في إيصال السينما العربية إلى جمهور أوسع، من خلال جمع صناع الأفلام والمنتجين والموزعين، وفتح قنوات للتواصل والشراكات التي تدعم وصول الأعمال إلى أسواق جديدة.

وتطرقت الجلسة إلى أهمية تطوير السيناريو وجودة الإنتاج والتسويق والتوزيع، والاستفادة من المنصات والتقنيات الحديثة في توسيع دائرة انتشار الأعمال السينمائية، بما يعزز حضور القصص العربية في المشهد السينمائي العالمي.

وتأتي الجلسة ضمن برنامج قمة الإعلام العربي الرابع والعشرين، الذي يجمع نخبة من الإعلاميين وصناع المحتوى والسينما والخبراء لمناقشة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام ومستقبل المحتوى العربي.