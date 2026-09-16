محمد بن راشد بن محمد بن راشد يطلع على فعاليات النسخة الأكبر من "قمة الإعلام العربي"

دبي في 16 سبتمبر/وام/ زار سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم ( الأربعاء)، "قمة الإعلام العربي 2026" التي تُختتم غداً (الخميس) في دبي، أعمال نسختها الأكبر التي استضافت أكثر من 400 متحدث من قيادات أهم وأبرز المؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والمحلية، ورموز العمل الإعلامي العربي وصنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من 23 دولة.

واستمع سموّه خلال جولته في مقر القمة، إلى شرح من معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، ومريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة للقمة، حول المنصات والفعاليات المصاحبة التي تجاوز إجمالها 35 فعالية متنوعة، واستمع إلى شرح حول ما تقدمه دورة هذا العام من محتوى متنوع يجمع القائمين على صناعة الإعلام في المنطقة والعالم، لمناقشة أبرز التحولات التي تشهدها صناعة الإعلام وأهم ملامح مستقبلها.

كما اطّلع سموّه خلال الجولة على ما تضمه القمة من منتديات متخصصة، وصلت في هذه النسخة إلى 8 منتديات، تستعرض الاتجاهات الجديدة في صناعة المحتوى، والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وما تتيحه من مساحات للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإعلامية والمواهب الشابة وصُنّاع المحتوى.